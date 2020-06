Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/6

* Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An trong thời gian 6 tuần, bắt đầu từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 30/8/2020. Lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào đầu tháng 9/2020. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An.

Tiền Môn của Thành cổ Vinh. Ảnh tư liệu: Hải Vương

* Nghệ An và các tỉnh Tây Nguyên thống nhất tiếp tục phối hợp tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip khảo sát sản phẩm du lịch để thực hiện chương trình kích cầu sau dịch Covid-19.

Đoàn công tác khảo sát tại Buôn Đôn (Đắk Lắk). Ảnh: Hoàng Đức Chung

* Cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An sẽ có thêm 1 cầu vượt sông Lam dài 4km. Đó là cầu Hưng Đức vượt sông Lam dài hơn 4 km thuộc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có nhiều công trình lớn như hầm Thần Vũ dài 1,2 km, cầu Hưng Đức vượt sông Lam dài hơn 4 km; các công trình này khối lượng xử lý đất yếu nhiều hơn...

Một phần dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Đắc Thành.

* Để tránh nắng nóng gay gắt, bà con nông dân một số địa phương ở Nghệ An đã sản xuất vụ hè thu vào ban đêm. Nhổ mạ, cấy lúa buổi tối vừa bảo vệ sức khỏe, vừa có năng suất lao động cao. Bắt đầu ra đồng từ 19 - 20h, người dân nhổ mạ đến 22 - 23h mới ra về.

Nhiều hộ dân tiến hành cấy lúa ban đêm vừa để tránh nắng, vừa chống nước ruộng khô cạn. Ảnh: Huy Thư

* Trên sân Vinh, SLNA đã vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0 tại vòng 3 V.League 2020. Với chiến thắng này, SLNA có được 7 điểm, tạm thời chia sẻ vị trí thứ 2 với CLB Viettel trên BXH V.League 2020.

Niềm vui của Phan Văn Đức và các đồng đội. Ảnh: Đức Anh

* Trong lúc đi câu cá 2 học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Tương Dương bị đuối nước thương tâm khi đang câu cá ở sông Lam. Hai em đều là học sinh lớp 2, Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám, trú tại bản Chắn.