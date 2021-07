Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/7

* Sáng 6/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp để bàn giải pháp triển khai công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý tháo dỡ các chốt kiểm soát trong nội bộ của TP. Vinh với các huyện, thị xung quanh; chỉ giữ lại các chốt tại các trục giao thông chính có người, phương tiện ngoại tỉnh qua lại. Không yêu cầu người dân trong nội tỉnh phải xét nghiệm Covid-19 khi ra/vào TP. Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về việc xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An. Nghị quyết đặt ra các mục tiêu, yêu cầu, giải pháp phấn đấu xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III vào năm 2025, thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030; là trung tâm dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, đào tạo nghề và nông nghiệp công nghệ cao của vùng Tây Bắc Nghệ An và Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An.

Thị xã Thái Hòa từng bước phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ảnh: Sách Nguyễn

* Sáng 6/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2021. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật. Tập trung triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 5 huyện, thị xã Cửa Lò đảm bảo an toàn tuyệt đối, sát với thực tế. Đồng thời tham gia tích cực, hiệu quả cùng các lực lượng khác và toàn dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 6/7, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ đã tới trao các phần quà đến cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Đoàn công tác trao quà Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Trước những khó khăn do dịch bệnh mang lại, nhiều chủ ki-ốt tại thành phố Vinh đã miễn, giảm tiền thuê ốt, giãn thời gian đóng tiền ốt nhằm phần nào chia sẻ gánh nặng với các tiểu thương. Hiện nay, hoạt động kinh doanh tạm thời bị đình trệ, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, khiến nhiều hộ kinh doanh không thể tiếp tục bám trụ, buộc phải trả lại mặt bằng, chuyển sang kinh doanh online hoặc chuyển về những địa điểm có giá thuê thấp hơn để giảm bớt gánh nặng tài chính.

Kinh doanh ế ẩm, không trụ được áp lực về tài chính khi phải trang trải các chi phí kinh doanh, trong đó phần lớn là tiền thuê nhà, nhiều tiểu thương phải thanh lý cửa hàng, trả lại mặt bằng. Ảnh: Thanh Phúc

* Sáng 6/7, UBND tỉnh ban hành Công văn hỏa tốc số 4558/UBND-TH, giao huyện Quỳ Hợp kiểm tra, xác minh những vụ việc hủy hoại rừng ở xã Bắc Sơn. Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/7/2021. Trước đó, Báo Nghệ An điện tử ngày 27/6/2021 có bài phản ánh “Phía sau những vụ phá rừng ở Bắc Sơn”.

Cán bộ Đoàn kiểm tra UBND huyện Quỳ Hợp kiểm tra một thân cây rừng bị đốn hạ. Ảnh: CTV

* Ngày mai, 7/7 các sĩ tử lớp 12 sẽ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong thời điểm quan trọng này, nhiều lời động viên sự sẻ chia được trao gửi, như tiếp thêm sức mạnh cho các em vững tin vào bản thân. Xứ Nghệ vẫn nắng nóng, dịch bệnh vẫn đang bủa vây… Trong cuộc đua quan trọng này, các sĩ tử hãy là những chiến binh, hãy “vượt vũ môn đầy ngoạn mục”. Và thầy cô, gia đình sẽ chờ về một “lễ tri ân”, “lễ báo công” thật ấn tượng…