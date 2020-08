Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/8

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Nghệ An; Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020; Công tác bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT... là những thông tin nổi bật trên địa bàn Nghệ An ngày 6/8.