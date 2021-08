Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/8

* Ngày 6/8, trong chương trình làm việc phiên họp thường kỳ tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã cho ý kiến về ban hành Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ Nghệ An hiện đang đối mặt với 4 nguy cơ: đó là nguy cơ chủ quan, lơ là; nguy cơ mất kiểm soát nguồn lây bệnh từ những người di cư từ vùng dịch về; nguy cơ tình huống dịch xấu hơn, vượt quá năng lực của tỉnh; nguy cơ khủng hoảng an sinh xã hội, việc làm, an ninh trật tự, truyền thông.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 6/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 05/8 đến 07h00 ngày 06/8), Nghệ An ghi nhận 13 trường hợp Dương tính mới với Covid-19.

Kiểm tra sức khỏe cho người dân thực hiện cách ly. Ảnh: Thành Cường

* Trên đường đi công tác, chiếc xe bán tải chở cán bộ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn gặp nạn khiến 1 bác sỹ không qua khỏi. Vụ tai nạn xảy ra vào 23h15' đêm 5/8 trên tuyến Quốc lộ 7, đoạn qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Chiếc xe bị biến dạng sau va chạm. Ảnh: Chu Minh

* Sở Y tế Nghệ cho biết, tính đến thời điểm này, Nghệ An đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 88.285 trường hợp, trong đó có trên 22.000 trường hợp tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở Nghệ An diễn ra an toàn, đảm bảo đúng đối tượng.

Tiêm phòng Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Giá gà thịt trên địa bàn Nghệ An tăng trong khoảng 1 tháng vừa qua, từ 48.000 đồng lên 55.000 đồng/kg đối với gà nuôi trại. Người chăn nuôi gà cho biết, đây là thời điểm bán sản phẩm được giá nhất từ đầu năm đến nay.

Người chăn nuôi gà ở xã Diễn Trung (Diễn Châu) có lãi vì giá gà tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. Ảnh: Xuân Hoàng

* Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường, hiện 8/17 con hổ bị thu giữ vào sáng 4/8 tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, bị chết chưa rõ nguyên nhân. Hiện, số hổ này đang được cấp đông để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.