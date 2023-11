Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/11

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế do Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ nêu ra; Kinh doanh thua lỗ, nhiều cây xăng ở Nghệ An có nguy cơ đóng cửa; Nhiều chủ doanh nghiệp ở Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế… là những thông tin nổi bật ngày 6/11.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế theo Thông báo số 37/VPBCĐCCHC ngày 19/10/2023 của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Nghệ An.

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Nghệ An rà soát kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành. Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành có vai trò quan trọng trong việc phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thanh Lê

* Sĩ số đông, quá tải công việc vì thiếu giáo viên là thực tế ở nhiều trường học hiện nay. Vất vả đó càng đáng nói đối với giáo viên dạy những lớp có học sinh bị khuyết tật, trong khi, chính sách đối với các giáo viên ở những lớp đặc thù ấy lại chưa được quan tâm đúng mức.

Việc học hòa nhập, giúp học sinh khuyết tật có cơ hội để phát triển bình đẳng. Ảnh: Mỹ Hà

* Những ngày gần đây, nhiều nhà bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Nghệ An cho biết, mức chiết khấu (hoa hồng) của xăng giảm xuống mức quá thấp khiến họ không đủ để trang trải các chi phí kinh doanh, dẫn đến thua lỗ.

Cửa hàng xăng dầu của gia đình anh Nguyễn Hàm Hà ở xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Ảnh: Văn Trường

* Nhiều chủ doanh nghiệp ở Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế. Những người này là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn Nghệ An. Các cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 31/10/2023.