Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/3

* Sáng 6/3, tại TP. Vinh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đang có chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng hoa chào đón đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào. Ảnh: Thành Duy

* Cùng ngày, tỉnh Nghệ An tổ chức đón và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán nước Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An. Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác Đại sứ quán nước Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 6/3, tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động đóng quân ở huyện Con Cuông, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sỹ mới năm 2024.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Hải Thượng

* Trong những chuyến biển đầu năm mới Giáp Thìn 2024, ngư dân các xã vùng biển huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trúng đậm cá trích, thu về tiền triệu mỗi ngày.

Ngư dân xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) kéo từng bọc lưới cá trích lên bờ. Ảnh: Việt Hùng

* Cây cầu treo bắc qua sông Giăng, nối 2 xã Thanh Liên và Phong Thịnh (Thanh Chương) được xây dựng từ gần 40 năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi phương tiện qua lại rất nhiều. Gần 4 năm trước, sau vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, dự án xây dựng cầu cứng đã được thông qua, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Cây cầu giờ chỉ cho phép xe tải trọng dưới 5 tấn qua lại, nhưng do không có lực lượng chốt giữ nên nhiều xe chở cát, sỏi tải trọng lớn vẫn thường xuyên đi qua. Ảnh: T.H

* Sáng 6/3, trên một số trang Facebook cá nhân có đăng thông tin “Giải cứu khoai tây cho bà con Tương Dương”, nhưng trên thực tế không hề có chuyện người dân kêu gọi giải cứu khoai tây.