Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn; Những hình ảnh xua tan áp lực mùa thi; Người dân Nghi Lộc bức xúc vì trại gà gây ô nhiễm môi trường ở khu dân cư... là những thông tin chính trong ngày.

* Sáng 6/6, tại Nhà Quốc hội, theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

* Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Thông báo số 920-TB/TU tại Hội nghị đối thoại với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh năm 2023, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận.

* Sáng 6/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Nam Đàn có buổi tiếp xúc cử tri xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn trước kỳ họp giữa năm 2023.

* Áp lực của kỳ thi chuyển cấp luôn đè nặng lên các sĩ tử và phụ huynh trong các mùa tuyển sinh vào lớp 10. Nhưng, đằng sau sự lo lắng, vẫn có nhiều câu chuyện, nhiều hình ảnh ấm áp, thân thương giúp các thí sinh vững tin vượt vũ môn.

* Tỉnh Nghệ An đã đề ra kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh năm 2023 với mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm.

* Những ngày qua, người dân xóm Trường Phú, xã Nghi Trường (Nghi Lộc) bức xúc vì trang trại gà trên địa bàn xóm bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài, mùi hôi lại nồng nặc gấp bội.

* Đồng hành cùng Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An qua nhiều năm, ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An khẳng định đây là giải bóng trẻ chuyên nghiệp, cung cấp cho Sông Lam Nghệ An nhiều cầu thủ trẻ tài năng.