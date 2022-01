Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/1

* Ngày 7/1, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An Thái Thị An Chung đã có ý kiến phát biểu kiến nghị giảm bớt các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược quan trọng.



Các đại biểu tham dự kỳ họp tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 7/1, nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng quà Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 06/01/2022 đến 06h00 ngày 07/01/2022, Nghệ An ghi nhận 57 ca dương tính mới với COVID-19 tại 09 địa phương (Đô Lương: 18, TX Hoàng Mai: 13, Thanh Chương: 8, Quỳ Châu: 6, Diễn Châu: 6, Yên Thành: 2, Nghi Lộc: 2, Nam Đàn: 1, TX Thái Hòa: 1).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Quang An

* Theo các chủ vườn hoa, cây cảnh tại TP.Vinh thì chưa năm nào phí vận chuyển lại cao như năm nay, trung bình mỗi chuyến hàng đều đội giá lên từ vài triệu đến chục triệu đồng.

Cước vận chuyển tăng cao, mỗi chuyến xe chở hoa Tết từ miền Nam về TP.Vinh đội giá lên từ vài triệu đến chục triệu đồng. Ảnh: Quang An

* Bắt đầu từ tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên đán là mùa chế biến cá thửng - loại cá trong quan niệm của người dân làng biển Nghi Thủy, TX. Cửa Lò là “cá ông trời”. Tháng cao điểm, có hộ bán ra thị trường gần 3 tấn cá thửng.

Cá thửng bảo quản ngăn đông được cả tháng trời nên hiện đã có nhiều khách đến tận nhà mua cá để dọn Tết. Ảnh: Thanh Phúc

* Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa đấu tranh, triệt xóa một đường dây buôn bán pháo nổ, bắt giữ 01 đối tượng, thu gần 30kg pháo nổ.