Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/12

* Sáng 7/12, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12.



Tại phiên làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp công dân Phạm Xuân Bảy, xóm 11, xã Diễn Yên, phản ánh UBND huyện Diễn Châu chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất cho gia đình ông theo Bản án hành chính phúc thẩm số 177/2019/HC-PT, ngày 30/7/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Quyết định buộc thi hành án hành chính.

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ. Ảnh: Thành Duy

Tiếp công dân Phạm Bình, khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP. Vinh. Ông Bình đề nghị UBND TP. Vinh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích 400m2 mà gia đình ông sử dụng làm nhà ở tại khối Tân Phượng, phường Vinh Tân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trả lời các nội dung mà công dân đề nghị. Bên cạnh đó, giao các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ những thắc mắc của công dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 7/12, Đoàn công tác số 1 - Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ năm 2020 tại TP.Vinh.

Nổi bật trong năm là Thành ủy Vinh đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phố đã chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện và ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch.

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Thành ủy Vinh đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, do vậy tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 4,55%. Các hoạt động văn hóa xã hội trong năm đảm bảo an toàn tuyệt đối…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ thành phố Vinh đã đạt được trong năm vừa qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, thành phố Vinh là trung tâm kinh tế của tỉnh và là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, thời gian tới Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ thành phố Vinh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhất là trong định hướng thông tin dư luận; tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội, các lễ kỷ niệm, nhất là tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ xuân 2021.

Theo đó, các UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở Đề án sản xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy hoạch, kế hoạch và đặc điểm địa hình, đất đai, khí hậu, trình độ thâm canh sản xuất của địa phương để xây dựng, triển khai chỉ đạo thực hiện kế hoạch, đề án sản xuất vụ xuân năm 2021 của địa phương mình đạt kết quả cao nhất.

Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ xuân cấp huyện. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở để nông dân biết và thực hiện nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống và áp dụng các giải pháp kỹ thuật hợp lý để lúa trổ trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Nông dân huyện Diễn Châu gieo mạ vụ xuân 2020. Ảnh: Phú Hương

Đối với sản xuất rau màu: Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc các loại rau màu vụ đông năm 2020, khẩn trương khắc phục các diện tích đã bị thiệt hại do mưa lũ, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện như giống, quỹ đất,... cho việc gieo trồng rau màu vụ xuân năm 2021.

Rà soát lại nguồn nước tại các hồ, đập, sông, suối để xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đặc biệt vùng đất cao cưỡng không đủ nước tưới suốt cả vụ chuyển sang trồng các cây trồng khác có hiệu quả hơn…

* Thời tiết đang rét đậm, bà con nông dân Nghệ An đang áp dụng nhiều giải pháp để chống rét cho vật nuôi. Trong đó, nông dân huyện Quỳnh Lưu có sáng kiến sử dụng tỏi tươi trộn vào thức ăn để chống rét cho cá.

Đầu tư ao nuôi hiện đại gồm trải bạt lót đáy ao, làm nhà màng để chống rét cho tôm. Ảnh: Việt Hùng.

* Tái diễn tình trạng chiếm dụng thân cầu Diễn Kim làm nơi neo đậu tàu thuyền.

Theo đó, khi không có lực lượng chức năng, các chủ thuyền đã biến thân cầu Diễn Kim (Diễn Châu) làm điểm giằng néo tàu thuyền, khiến cây cầu vốn đã xuống cấp lại càng tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo lãnh đạo xã Diễn Kim cho biết, địa phương đã nhiều lần phối hợp với xã Diễn Bích cử lực lượng kiểm tra, xử lý các chủ thuyền chiếm dụng thân cầu Diễn Kim làm nơi neo đậu. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng thì các chủ tàu thuyền lại vi phạm.

Cầu Diễn Kim lại bị ngư dân chiếm dụng làm nơi neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Nguyên Châu

* "Nghệ An, quyến rũ những điểm đến mùa Đông - Xuân” là tên bài viết giới thiệu những điểm đến ấn tượng ở xứ Nghệ.

Đó là những vùng chuyên canh cây ăn quả lớn, đặc biệt là cây cam đang trở thành những điểm hấp dẫn du khách như Xã Đoài (Nghi Lộc), Yên Thành, Con Cuông, Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp; là Thung lũng hoa Phủ Quỳ ở xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn) mỗi ngày đón hàng nghìn du khách đến thưởng ngoạn và check in. Trong bài viết du khách cũng có thể tìm thấy điểm đến đồi hoa xuân nhiều màu sắc ở thị xã Thái Hòa. Cùng với đó là miền Tây Nghệ An với những điểm đến lý tưởng như bản Khe Rạn (Bồng Khê), bản Nưa (Yên Khê), bản Xiềng (Môn Sơn) thuộc huyện Con Cuông; bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu; bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, huyện Tương Dương…

Đồi Hoa Xuân Thái Hòa đã mở cửa và thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Sách Nguyễn

* Chặn chuyến hàng 6.000 viên ma túy tổng hợp từ Quế Phong về Nghĩa Đàn

Ngày 7/12, Công an huyện Quỳ Châu cho biết, đơn vị vừa phá thành công 01 chuyên án ma túy số lượng lớn, bắt giữ 01 đối tượng, thu giữ 6.000 viên MTTH cùng một số tang vật liên quan.

Trước đó, đầu tháng 11/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Châu đã phát hiện một đối tượng trú tại huyện Nghĩa Đàn, thường xuyên lên Quế Phong để tìm mua ma túy với số lượng lớn, rồi mang về chia nhỏ bán lẻ cho các con nghiện. Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi và ma mãnh, khi thông tin cho nhau, các đối tượng sử dụng những ký hiệu riêng đã thống nhất từ trước, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Tiến hành xác minh, thu thập thông tin, lực lượng Công an nhanh chóng xác định rõ, đối tượng trên là Nguyễn Văn Thắng (SN 1982) trú tại xóm Hải Lào, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn.