Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/12

* Sáng 7/12, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 4. Kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Trước khi bước vào nội dung kỳ họp, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã đến dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Nghệ An xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng; trong đó thảo luận, xem xét 30 báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số ngành về kết quả công tác năm 2021; nhiệm vụ năm 2022; đồng thời xem xét, thông qua 37 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đặc biệt là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, qua đó, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong năm thứ 2 của nhiệm kỳ phù hợp với bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

* Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, đại diện UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, định hướng giải pháp phát triển năm 2022. Trong đó, UBND tỉnh chỉ rõ 6 kết quả nổi bật và 4 tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An năm 2021.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

* Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm 1 Ủy viên UBND tỉnh để chuyển công tác khác, đồng thời bầu bổ sung 1 Ủy viên UBND tỉnh phụ trách ngành Quân sự tỉnh; Công bố Quyết định thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Trong ngày đầu của kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tiến hành thảo luận tại 4 tổ đóng góp ý kiến sâu sắc, cụ thể vào những nhóm nội dung phù hợp nhằm nâng cao chất lượng thảo luận các báo cáo, nghị quyết.

Các đồng chí: Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 7/12, tại Nghệ An, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy nông dân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp”. Tham gia hội thảo có các sở, ngành liên quan và nông dân là chủ các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, các công ty, doanh nghiệp liên kết sản xuất.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Phúc

* Sáng 7/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 từ Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Nghệ An và Công ty May An Nam Matsuoka (Khu Kinh tế Đông Nam).

Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt

* Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa hoàn thành việc lấy ý kiến về hệ số điểm các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Theo đó, Sở đã tổ chức lấy ý kiến từ các phòng GD&ĐT, trường THCS, trường THPT về việc thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 với các môn thi và hệ số là: 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hệ số 1.