​Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/2

* Chiều 7/2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tập thể nghe kết quả tổ chức Tết và phản ánh thông tin dư luận xã hội, báo chí và định hướng những nội dung sau Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, trên địa bàn tỉnh thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết chu đáo, chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu của nhân dân.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các cấp, các ngành đã quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm cho mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết; thực hiện tốt các chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn đúng đối tượng, chế độ quy định. Nhân dân đón Tết, vui Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, ngân sách Nhà nước các cấp đã chi gần 78 tỷ đồng thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhấn mạnh quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 đạt kết quả cao hơn năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, hệ thống chính trị toàn tỉnh phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết liệt; không để tư tưởng đón Tết, vui Xuân kéo dài cả sau kỳ nghỉ Tết, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

* Ngày đầu tiên trở lại làm việc, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An (15/6/1957)” trong khuôn viên Bảo tàng Quân khu 4, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022.

Các đơn vị BĐBP tỉnh Nghệ An trên 2 tuyến biên giới, ven biển đã tích cực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và lời kêu gọi trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4 trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Huy Cường

* Trước khi tiến hành Lễ trồng cây tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn…

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

* Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây, xây dựng trường học xanh, sạch đẹp, thân thiện, tích cực…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Tết trồng cây tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: MH

* Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Nghệ An ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục. Sáng 7/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ (từ 18h00 ngày 06/02/2022 đến 6h00 ngày 07/02/2022), Nghệ An ghi nhận 845 ca dương tính mới với Covid-19 tại 15 địa phương.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Chỉ huy phòng chống Covid-19 tỉnh Nghệ An có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh gửi giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh.

Trung tâm Chỉ huy phòng chống, dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra, xử phạt một quán karaoke vi phạm trong dịp Tết Nhâm Dần. Ảnh tư liệu

* Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, có một vài tín hiệu lạc quan theo ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An là phần lớn những ca bệnh trong những ngày vừa qua đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Một bệnh nhân có triệu chứng ở Nghệ An được các bác sỹ thăm khám. Ảnh: Tiến Hùng

* Tuy nhiên đây không phải là lý do để mất cảnh giác, chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh. Trên tinh thần đó, chiều 7/2, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác tổ chức dạy và học tại một số trường trên địa bàn thành phố Vinh.

Đến ngày 7/2 theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, toàn thành phố có 56 học sinh và 4 giáo viên, 1 nhân viên thuộc diện F0. Trong đó, bậc THCS có 8 em, bậc tiểu học có 43 em và bậc mầm non có 5 em.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trò chuyện với học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai. Ảnh: Mỹ Hà

* Còn theo số liệu thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An), trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ 29/1/2022 đến hết 6/2/2022 (tức từ ngày 27/12 đến 6/1/2022 AL) kể cả ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước và sau Tết, trên địa bàn xảy ra 1 vụ TNGT đường bộ, làm chết 1 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ giảm 3 vụ, số người chết giảm 2 người, số người bị thương giảm 1 người.