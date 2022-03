Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/3

* Sáng 7/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức và văn nghệ sỹ tiêu biểu nhân gày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Tại buổi gặp mặt, trong bầu không khí thân tình, ấm áp và đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe, tươi trẻ, hạnh phúc và thành công đến nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức và văn nghệ sỹ tiêu biểu, phụ nữ trong cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức và văn nghệ sỹ tiêu biểu.

* Cũng trong dịp này, hòa chung không khí thi đua sôi nổi cùng với phụ nữ cả nước lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gắn với kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 7/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức buổi lễ gặp và trao thưởng phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu năm 2021.

Có 30 phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu đại diện cho hơn 1.200 cán bộ, hội viên phụ nữ Công an Nghệ An, đã được Công an Nghệ An trao thưởng, tôn vinh ghi nhận về những thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng phụ nữ Công an Nghệ An. Ảnh: Đức Vũ

* Đã nhiều năm nay, việc quy hoạch cán bộ đã từng bước hoàn thiện, đi vào nề nếp, phát huy tác dụng. Những nơi thực hiện tốt sẽ giúp cho các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp chủ động được nguồn cán bộ. Quy hoạch còn có tác động tích cực đến sự giám sát, uốn nắn, bồi dưỡng nguồn cán bộ, giúp cán bộ trong quy hoạch ý thức phấn đấu vươn lên, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, vẫn còn có những “kẽ hở”, “lỗ hổng”, “xộc xệch” trong thực hiện quy hoạch không đáng có.

Hình ảnh minh họa.

* Sáng 7/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ (từ 18h00 ngày 06/03/2022 đến 06h00 ngày 07/03/2022), Nghệ An ghi nhận 2.882 ca dương tính mới với Covid-19.

Trong đó có 720 ca cộng đồng; 2.162 ca đã được cách ly từ trước (2.158 ca là F1, 4 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Ở một diễn biến khác, mới đây Bộ Y tế xin ý kiến Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 tạm dừng thông báo số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày vì số ca nhiễm chỉ là 1 trong 8 chỉ số để đánh giá tình hình cấp độ dịch...

Bộ Y tế nhận định đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo Nghị quyết 128.

Bộ Y tế xin ý kiến Ban Chỉ đạo cho phép tạm dừng việc thông báo số ca mắc COVID-19 hàng ngày để tránh gây hoang mang. Ảnh tư liệu: Đức Anh

* Trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, hiện đang vào thời kỳ thu hoạch rộ hành tăm. Tại nhiều vùng, năng suất hành kém hơn mọi năm và giá hành đang xuống thấp từng ngày khiến nông dân thua lỗ…

Người trồng hành tăm cho biết, giá hành tươi tại ruộng là 15.000 đồng/kg, hành đã khô, sàng sảy sạch sẽ có giá 18.000 - 20.000 đồng/kg. Mức giá này được cho là “chạm đáy” song thương lái vẫn đang thu mua cầm chừng.

Giá hành hiện đang ở mức thấp, dao động từ 15.000 - 18.000 đồng/kg. Ảnh: Thanh Phúc

* Sáng 7/3, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tổ chức buổi tọa đàm "Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên cơ sở định kiến giới".

Theo báo cáo của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, đến cuối tháng 12/2021, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Nghệ An đáng báo động với tỷ lệ 116.78 bé trai/100 bé gái.