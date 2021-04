Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/4

* Thời điểm này, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chỉ còn khoảng 4 tháng, việc ôn thi ở các nhà trường đã bước vào giai đoạn nước rút. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tập trung đội ngũ giáo viên cốt cán để nghiên cứu kỹ đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng kế hoạch ôn tập gửi tới nhà trường giúp các trường ôn tập hiệu quả và sát với mục tiêu đề ra.

Giờ ôn tập môn Địa lý của học sinh Trường THPT Cửa Lò 2. Ảnh: Mỹ Hà

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có kế hoạch kiểm tra về việc phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước tại các nhà trường và các địa bàn trong 10 ngày, bắt đầu từ 15/4. Thông qua việc kiểm tra nhằm đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của phòng GD&ĐT, các nhà trường trong việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; những kết quả, hạn chế, tồn tại, các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Hướng dẫn cho học sinh về công tác phòng, chống đuối nước và an toàn tại Trường Tiểu học Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn). Ảnh: M.H

* Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện video clip về vụ mua bán lan đột biến Hồng bồng lai trị giá hơn 1,6 tỷ đồng ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Cục Thuế Nghệ An đã chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II vào cuộc, xác minh.

Ảnh minh họa.

* Ngày 7/4, Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người có hành vi truyền đạo trái phép trên địa bàn. Trước đó, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Phúc Sơn, kiểm tra và phát hiện tại nhà Lê Văn Thành (36 tuổi, thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn) có 12 người (gồm 6 người lớn và 6 trẻ em) đang sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”, do Đặng Sỹ Nhâm (29 tuổi, trú tại Đà Sơn, Đô Lương) cầm đầu, tổ chức và tuyên truyền, lôi kéo các công dân trên địa bàn tham gia.

Nhóm người đang sinh hoạt thì bị công an phát hiện. Ảnh: Quỳnh Trang

* Đầu mùa nắng nóng, các quán bia đua nhau mọc lên chiếm trọn vỉa hè tại TP.Vinh, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến người đi bộ. Không chỉ biến vỉa hè thành quán nhậu, các chủ quán còn chiếm trọn vỉa hè làm nơi đỗ xe tự phát.