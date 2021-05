Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/5

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp bàn về công tác phòng, chống dịch Covid -19; Điều chỉnh số lượng, cách thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; Hoàng Mai giãn cách xã hội, 5 thôn bị phong tỏa vì ca mắc Covid-19; Nhiều học sinh Nghệ An được miễn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 2 người đưa tin sai sự thật về Covid-19 ở Nghệ An bị phạt… là những thông tin nổi bật ngày 7/5.