Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/6

* Cuộc thi Olympic môn tiếng Nga, Toán học, Vật lý, Tin học được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày ngôn ngữ Nga do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức. Trong đó, riêng Olympic Toán học, Tin học, Vật lý dành cho học sinh lớp 12 trên toàn quốc. Trải qua 2 vòng thi sơ loại và chung kết được tổ chức cuối tháng 3 và đầu tháng 4, em Nguyễn Trọng Hưng đã xuất sắc giành giải Nhất ở Cuộc thi Olympic Vật lý và cũng là thí sinh không chuyên duy nhất giành được giải Nhất này. Đây cũng là lần đầu tiên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có học sinh tham gia và giành giải cao nhất.

* Sáng 7/6, tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn), Tỉnh đoàn phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động phòng, chống cháy rừng, phát quang đường băng cản lửa, thu gom thực bì đợt 1, năm 2020.

Sau lễ phát động, hơn 400 đoàn viên, thanh niên đã thực hiện phát quang thực bì tại dãy núi Đại Huệ.

* Trên lĩnh vực kinh tế, thông tin đáng chú ý nhất là việc giá lợn đen ở miền Tây Nghệ An có giá cao chưa từng có. Theo đó, giống lợn đen đang được nuôi tại các huyện vùng cao của hiện có giá từ 130.000 - 170.000 đồng/kg. Nguyên nhân của việc giá vật nuôi này tăng cao được xác định là do khan hiếm con giống, người dân gặp khó khăn trong việc tái đàn. Sâu xa là do những tác động của dịch tả lợn châu Phi trong thời gian qua.