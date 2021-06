Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/6

* Sáng 7/6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp dân phiên định kỳ tháng 6.



Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã tiếp bà Nguyễn Thị Linh, xóm 8, xã Hưng Chính, thành phố Vinh khiếu nại các văn bản, quyết định của các cơ quan chức năng liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 7/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh họp để bàn và quyết định một số giải pháp cấp bách nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì tỉnh cần phải có những biện pháp chủ động trong việc tăng cường công tác phòng, chống dịch. Việc đưa ra những biện pháp mới trên tinh thần chia sẻ, hỗ trợ với tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo hiệu quả trong phòng chống dịch cho cả Nghệ An và Hà Tĩnh, nhưng tuyệt đối không tạo ra cảnh “ngăn sông cấm chợ”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách xuất phát từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Hà Tĩnh (và ngược lại), bao gồm: các tuyến xe buýt, tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng chở khách du lịch; tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu: nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, quán cà phê, cắt tóc, gội đầu, cơ sở thẩm mỹ trên các địa bàn: TP. Vinh, TX. Cửa Lò; huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn (các dịch vụ kinh doanh ăn uống được bán cho khách hàng mang về). Bên cạnh đó, tạm dừng hoạt động sát hạch và đào tạo lái xe tại 5 địa phương trên.

Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng

* Liên quan đến công tác hỗ trợ, phòng, chống dịch Covid-19, chiều 7/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Vinh tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19.

Bí thư Thành ủy Vinh - Phan Đức Đồng đã kêu gọi tất cả đảng viên, cán bộ nhân viên các cơ quan đơn vị và người dân của thành phố tích cực chung tay ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Vinh tích cực triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, thực hiện tốt nguyên tắc 5K của Bộ Y tế nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh.

Thường trực Thành ủy Vinh tham gia lễ phát động ủng hộ Quỹ phòng chống Covid -19. Ảnh: Hồng Quang

* Trong những ngày gần đây dư luận, nhất là các doanh nghiệp bày tỏ băn khoăn về việc tỉnh Nghệ An thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung KKT Đông Nam. Để rộng đường dư luận, Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về những nội dung quan trọng của vấn đề này.

Lao động sản xuất tại các doanh nghiệp Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Lâm Tùng

* Những ngày qua người dân bản Lầu (Châu Tiến, Quỳ Châu) phản ánh, việc khai thác đá lại lèn Na Bàng trên địa bàn đã trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của bà con. Nhận được phản ánh, Báo Nghệ An vào cuộc và đã khẳng định, hoạt động của Công ty TNHH Tùng Cường tại mỏ đá Na Bàng đã và đang tồn tại nhiều sai phạm.

Nhà của người dân bản Lầu cách mỏ đá (mũi tên chỉ) nơi Công ty TNHH Tùng Cường khai thác khoảng 50m. Ảnh: Hà Giang

* Chiều 7/6, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh phát động cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật: “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn”.

Nội dung chủ đề cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn” gồm: Phản ánh toàn diện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”; những công trình, thành quả xây dựng do các cấp hội phát động, chỉ đạo, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện…

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: Thanh Phúc

* Các CĐV Việt Nam tại Dubai, UAE đang háo hức lên kế hoạch để cổ vũ cho ĐT Việt Nam trong trận đấu gặp ĐT Indonesia tối nay (7/6) tại vòng loại World Cup 2022.

Để tiếp thêm lửa cho ĐT Việt Nam, những người Việt đang sinh sống và làm việc tại Dubai, UAE đã lên kế hoạch kêu gọi mọi người cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.