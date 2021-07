Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/7

(Baonghean.vn) - Hơn 34.000 thí sinh Nghệ An bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 68 Đội Thanh niên tình nguyện tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Nghệ An có thêm ca nhiễm Covid-19; Nghệ An ra công điện về ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; Bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau 1 tuần khỏi bệnh; Xe khách nội tỉnh Nghệ An chưa "chịu" hoạt động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 7/7.