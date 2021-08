Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/8

* Sáng 7/8, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên trao quà điểm chốt và trao kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh cho huyện Quỳnh Lưu. Đoàn đã đến thăm hỏi động viên, trao tặng quà điểm chốt cách ly tập trung tại Trường Mầm non Quỳnh Giang. Tại đây hiện có 54 F1 đang cách ly.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 500 triệu đồng từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch của huyện Quỳnh Lưu.

Đoàn công tác trao quà lực lượng trực tại chốt xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 7/8, UBND thị xã Hoàng Mai và VNPT Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác và ấn nút khai trương ứng dụng “Hoàng Mai tôi yêu”.

Đây là giải pháp hỗ trợ người dân phản ánh kiến nghị cũng như giúp các cơ quan chính quyền nắm bắt, giải quyết kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân trên địa bàn. Hệ thống được xây dựng thông qua 2 nền tảng: website và ứng dụng di động.

Chỉ với một vài thao tác đơn giản, người dân có thể phản ánh tức thời mọi lúc, mọi nơi những vi phạm trong các lĩnh vực trật tự đô thị, giao thông… trên địa bàn cho cơ quan chính quyền

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thị xã Hoàng Mai và VNPT Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 7/8, Nghệ An ghi nhận thêm 16 trường hợp dương tính mới với Covid-19. Các ca bệnh đều liên quan đến những người trở về Nghệ An từ ngoại tỉnh và ổ dịch Bệnh viện Minh An (Quỳnh Lưu).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân Quỳnh Lưu. Ảnh: Hoàng Yến

* Trong khi đó tại thành phố Vinh, cơ quan chức năng đã xử phạt nhiều người hợp khai báo thiếu trung thực, vi phạm các quy định giãn cách trong phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể:

Chính quyền phường Trường Thi lập biên bản xử phạt đối với công dân T.B.Đ, khối 6, phường Trường Thi vì vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Công dân này vào TP. Hồ Chí Minh làm việc, đến ngày 29/7/2021 trở về TP.Vinh, tuy nhiên không khai báo y tế.

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP. Vinh phối hợp với lực lượng chức năng các phường xã tiếp tục ra quân, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn. Đã có 5 hàng quán bị xử phạt trong tối 6/8.

Công dân T.B.Đ trở về từ TP. Hồ Chí Minh nhưng không khai báo y tế. Ảnh: Q.A

* Liên quan đến việc khai báo y tế thiếu trung thực, ngày 7/8, các nhân viên y tế ở huyện Đô Lương đang rốt ráo phun hóa chất khử khuẩn, đồng thời khẩn trương tìm người đến một số địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Động thái này diễn ra sau khi 2 bệnh nhân Covid-19 vừa bất ngờ khai nhận đã từng ghé một nhà nghỉ và một quán ăn ở thị trấn Đô Lương.

Một lao động về từ tâm dịch, khai báo và được đo thân nhiệt ở cầu Bến Thủy 2. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 7/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức khai mạc Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên năm 2021.

Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” nhằm cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên. Đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để cùng với các ngành, tổ chức thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Một số sản phẩm đã thể nghiệm thành công được trưng bày tại vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Từ ý tưởng sử dụng lốp xe máy cũ làm phao cứu sinh của đoàn xã Lăng Thành, đến nay trên 24 km sông Đào chảy qua huyện Yên Thành có hàng trăm chiếc phao cứu sinh. Việc neo giữ các phao cứu sinh tự chế này nhằm bảo vệ an toàn cho những người tắm sông cũng như không may rơi xuống sông. Sông Đào chảy qua huyện Yên Thành không có lan can, điểm lên xuống, khi đã bị rơi xuống nước rất khó để lên bờ, những năm qua tại đây có nhiều vụ đuối nước tử vong thương tâm.