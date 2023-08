Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/8

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Chiều 7/8, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 7/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Thành nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thị Hoài Chung. Ảnh: Phạm Bằng

* Cùng ngày, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Con Cuông, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Quyết định bổ nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tân Bí thư Huyện ủy Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

* Tỉnh đoàn Nghệ An phát động Hội thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An" năm 2023 nhằm thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TWĐTN-BTC ngày 28/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức Hội thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2023".

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát động Hội thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An" năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An cho biết: Hiện nay, sách của các lớp 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 về cơ bản đã đáp ứng được 100% và tại thời điểm này không có tình trạng thiếu sách giáo khoa. Với các lớp 4, 8 và 11, hiện các nhà xuất bản đã có đủ đầu sách nhưng việc in và phát hành còn chậm, trước mắt chỉ mới cung ứng được khoảng 70% và cố gắng đến ngày 15/8 sẽ cung ứng đủ sách cho thị trường ở Nghệ An.

Việc cung ứng sách giáo khoa được đảm bảo đủ cho nhu cầu học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

* Giá lúa gạo tăng mạnh và dự báo sẽ còn tăng là cơ hội để nông dân tăng thu nhập, nhất là khi lúa hè thu sẽ bắt đầu thu hoạch từ cuối tháng 8, đầu tháng 9. Tuy nhiên, giá lúa gạo tăng cũng kéo theo mức tăng chi phí người tiêu dùng và một số vấn đề khác đáng quan tâm.

Mỗi năm, Nghệ An sản xuất trên 11 triệu tấn lúa. Ảnh: Phú Hương

* Hiện nay, thời tiết âm u, nhiều mây, có khả năng xảy ra những đợt mưa tiếp theo, do vậy, chính quyền và người dân huyện Kỳ Sơn không khỏi lo lắng lũ quét có thể xảy ra vào ban đêm.