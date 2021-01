Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/1

* Sáng 8/1, đoàn công tác của Bộ Công an và Ban Nội chính Trung ương đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cùng ngày, đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Công an tỉnh Nghệ An.

Đoàn đại biểu làm lễ tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 8/1, tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Công an Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành trụ sở công an các xã biên giới. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi dự Lễ khánh thành trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương - một xã biên giới, có vị trí địa bàn hết sức quan trọng đối với tỉnh Nghệ An cũng như trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với nước bạn Lào. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm biểu dương sự cố gắng của Công an tỉnh Nghệ An trong chủ trương xây dựng công an xã chính quy.

Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cắt băng khánh thành trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 8/1, tại thành phố Vinh, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hưng Yên, Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh tiếp tục có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng

* Chiều 8/1, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dịp này, Sở Công Thương được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 1 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của ngành Công Thương. Hội nghị cũng đã trao 5 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương . Ảnh: Thu Huyền

* Những ngày vừa qua, các bác sỹ khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tiếp ứng dụng thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động, cứu sống 2 trẻ sơ sinh vừa chào đời đã gặp tình trạng não thiếu oxy, thiếu máu cục bộ.

Trẻ sơ sinh được các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu sống nhờ kỹ thuật hạ thân nhiệt. Ảnh: Hoàng Yến

* Ngày 8/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Trung trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc về tội “Trộm cắp tài sản”. Trung là đối tượng đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội. Ngày 29/3/2020, Trung bỏ trốn và đi nhiều nơi.