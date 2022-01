Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/1

* Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính, sáng 8/1, Đoàn đại biểu cấp cao của nước CHDCND Lào do Thủ tướng Phankham Viphavanh dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/1/2022. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2022. Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

* Năm 2021, sản lượng nuôi trồng thủy sản của Nghệ An đạt hơn 63.000 tấn, giá trị sản xuất thủy sản trong năm ước đạt trên 2.100 tỷ đồng, bằng 107,89% so với năm 2020.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, năm 2021, trong bối cảnh thời tiết, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến sản xuất giống cũng như nuôi thương phẩm ở tất cả các hình thức nuôi.

Tuy nhiên, diện tích nuôi trồng thủy sản của Nghệ An đạt 23.046 ha, bằng 107,19% so với kế hoạch và bằng 107,31% so với năm 2020. Trong đó, diện tích nuôi nước ngọt đạt 20.396 ha, diện tích nuôi mặn lợ đạt 2.650 ha.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sáng 8/1, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp tỉnh năm 2021.

Nghệ An có 3 sinh viên đạt Giải thưởng Sao tháng Giêng cấp Trung ương, 40 Sinh viên 5 tốt và 48 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội đạt giải thưởng Sao tháng Giêng cấp tỉnh được tuyên dương.

Trao phần thưởng cho các sinh viên đạt giải thưởng "Sao tháng Giêng" năm 2021. Ảnh: Mỹ Hà

* Liên quan đến hoạt động Đoàn và phong trào than niên, chiều 8/1, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2021 và Lễ Tuyên dương Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” năm 2021.

Trao Giấy khen cho 13 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 8/1, Nghệ An ghi nhận 46 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 14 ca cộng đồng, đáng chú ý có 5 ca cộng đồng đều liên quan đến chùm ca bệnh tại Công ty TNHH Đ.V đóng trên địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Đến thời điểm hiện tại, công ty này đã ghi nhận 23 F0, toàn bộ F0 đã được chuyển đến cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn xã Kim Liên.

Test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 8/1, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam phối hợp cùng Báo Nghệ An, Sở GD&ĐT và chính quyền địa phương tặng áo ấm và hàng trăm suất quà cho học sinh Trường Tiểu học Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

Buổi chiều cùng ngày, các đơn vị đã tặng áo ấm mùa Đông cho học sinh huyện Kỳ Sơn.