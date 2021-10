Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/10

* Chiều 8/10, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trong thời gian qua và ký kết Quy chế phối hợp công tác thời gian tới. Sau khi thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, định hướng trong thời gian tới, các bên đã đi đến thống nhất nội dung và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An giai đoạn mới để thay thế Quy chế phối hợp thực hiện từ năm 2014 đến nay.

Các đồng chí: Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Duy

* Sở Y tế cho biết, đến nay Nghệ An đã tiêm được gần 650.000 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 90.517 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, đạt tỷ lệ 3,9% trong tổng số người đủ 18 tuổi trở lên. Hơn 559.000 người ở Nghệ An đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Hiện nay, Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ thêm cho Nghệ An 250.000 liều vắc-xin Vero-Cell, tuy nhiên, dự kiến trong tuần tới mới được chuyển về nước.

Tiêm vắc-xin cho các tiểu thương ở TP .Vinh. Ảnh: Quang An

* Chiều 8/10, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Văn phòng Chính phủ có cuộc họp trực tuyến với các địa phương về việc triển khai khôi phục các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa trong cả nước. Tại hội nghị, tỉnh Nghệ An đề xuất trước mắt chỉ khai thác đối với các chuyến bay từ Nghệ An đi, đến Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại với tần suất 2 chuyến/tuần cho mỗi đường bay.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc

* Tính đến thời điểm hiện tại, mọi hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh giữa Nghệ An với tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đều đang tạm dừng hoạt động. Trước đó, Sở GTVT Nghệ An đã có văn bản lấy ý kiến về việc tổ chức lại hoạt động hành khách liên tỉnh gửi các đơn vị bạn, tuy nhiên, chưa có địa phương nào đồng ý về việc mở lại các tuyến vận tải hành khách đi và đến Nghệ An do lo ngại tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Rất nhiều tuyến xe khách liên tỉnh đã phải đậu tại bến 3 - 4 tháng nay vì dịch Covid-19. Ảnh: Tiến Đông

* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua Nghệ An ghi nhận 7 ca dương tính mới với Covid-19.

Công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam. Ảnh: Thành Cường

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản cho phép các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học hoạt động trở lại áp dụng đối với các địa phương hiện có các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn chuyển sang dạy học trực tiếp.

Các trung tâm ngoại ngữ sẽ được tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được khống chế. Ảnh: M.H

* Một cháu bé thất lạc tại địa bàn Nghệ An sau chặng đường đi cùng người nhà từ Bình Dương để về Sơn La đã được CBCS Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện và thông báo cho người nhà đón.

Đại diện Trạm CSGT Diễn Châu bàn giao cháu Phòng Thị Bầu cho gia đình. Ảnh: L.H

* Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của chúng là rao bán số lô, số đề qua các mạng xã hội, lợi dùng lòng tham và “máu” đỏ đen của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.