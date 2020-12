Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/12

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 3; HĐND tỉnh Nghệ An sẽ chất vấn tất cả các vấn đề liên quan đến các sở, ngành, địa phương tại kỳ họp thứ 17; Nghệ An trao quyết định tuyển dụng các thân nhân liệt sỹ Đoàn 337 hy sinh tại Quảng Trị; Sông Lam Nghệ An chưa tìm đủ 3 ngoại binh cho V.League 2021... là những thông tin nổi bật trong ngày 8/12.