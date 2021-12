Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/12

* Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, buổi sáng các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An tiến hành thảo luận tại hội trường. Các đại biểu HĐND tỉnh và khách mời của kỳ họp đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội: thu hút đầu tư; đền bù giải phóng mặt bằng; giải pháp phòng, chống Covid-19; chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã, xóm; giáo dục; du lịch... làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm.

Quang cảnh phiên làm việc. Ảnh: Thành Cường

* Phát biểu tại phiên thảo luận trong Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm sẽ triển khai trong năm 2022, với phương châm: Nghiêm túc lắng nghe, chủ động triển khai, nỗ lực hành động.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành Cường

* Buổi chiều, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An Hoàng Quốc Việt đăng đàn trả lời chất vấn về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An Đoàn Hồng Vũ trả lời chất vấn việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng dịch Covid -19.

Đại biểu Hồ Văn Đàm (đơn vị huyện Quỳnh Lưu) đặt câu hỏi cho lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: Thành Cường

* Từ 18h00 ngày 07/12 đến 18h00 ngày 08/12, Nghệ An ghi nhận 112 ca dương tính mới với COVID-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Tân Kỳ. Ảnh: TTYT Tân Kỳ

* TP.Vinh đã chỉ đạo các địa phương tiến hành phong tỏa khu vực sinh sống của 13 hộ dân, 18 phòng trọ liên quan đến các ca nhiễm Covid - 19 mới. Trong khi đó, huyện Tân Kỳ đã hạ cấp độ dịch tại xã Nghĩa Đồng xuống cấp 2, chỉ còn 1 xóm áp dụng cấp độ 4, mức cao nhất của dịch.

Khu vực phong tỏa tại xã Hưng Lộc. Ảnh: P.V

* Ngày 08/12/2021, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.