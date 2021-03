Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/3

* Sáng 8/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.



Tại Hội nghị lần này Trung ương sẽ xem xét, bàn về: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo việc hoàn chỉnh và công bố các văn kiện của Đại hội; chuẩn bị ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị xây dựng các quy chế làm việc, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII (ngày 31/1/2021)

* Theo Quy chế làm việc, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị cũng trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước ta, đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu, hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị lần 2. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ qua lao động, sản xuất là một trong những nội dung quan trọng của các tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp. Qua đó, hướng tới mục đích không ngừng quan tâm, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của “hơn một nửa thế giới”. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cùng nhìn ngắm và cảm nhận vẻ đẹp của lao động nữ qua bài: “Tôn vinh vẻ đẹp nữ lao động Nghệ An”.

Các thí sinh tham dự cuộc thi "Duyên dáng Minh Anh" nhân dịp 8/3. Ảnh: Diệp Thanh

* Thực hiện Chương trình "Ngày chủ nhật xanh", lực lượng đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt xuống đồng giúp bà con nông dân diệt trừ ốc bươu vàng, bảo vệ lúa xuân.

Vụ lúa xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 90.700ha, trong đó có 31.600ha gieo sạ. Hiện nay, thời tiết ấm dần lên, cây lúa đã bắt đầu phát triển, tuy nhiên kèm theo đó là nạn ốc bươu vàng phá hoại trên diện rộng.

Ở nhiều địa phương, ốc bươu vàng xuất hiện với mật độ rất dày, cắn nát thân và rễ lúa, làm cho nhiều diện tích lúa bị chết. Thời điểm sau cấy, diện tích lúa xuân bị ốc bươu vàng phá hoại với mật độ dày lên đến 387ha.

Thực hiện Chương trình "Ngày chủ nhật xanh", trong ngày 7/3 vừa qua, lực lượng đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đã đồng loạt xuống đồng giúp bà con nông dân diệt ốc bươu vàng.

Đoàn viên thanh niên ở huyện Đô Lương xuống đồng giúp người dân bắt diệt ốc bươu vàng. Ảnh: CTV

* Liên quan đến dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò của huyện Nghi Lộc, mới đây TP. Vinh đã chính thức công bố dịch bệnh này đã xảy ra tại địa bàn xã Nghi Liên - một đơn vị hành chính sáp nhập vào thành phố từ huyện Nghi Lộc.

Theo đó, cùng với chính thức công bố dịch viêm da nổi u cục trên đàn trâu bò xã Nghi Liên, Chủ tịch UBND thành phố Vinh giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP. Vinh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố và UBND xã Nghi Liên tập trung triển khai ngay các biện pháp phòng và chống dịch trên đàn gia súc theo quy định của Luật Thú y năm 2015.

Bò của gia đình ông Nguyễn Văn Quế ở xóm 7, xã Nghi Liên (TP. Vinh) bị viêm da u cục. Sau 4 ngày chăm sóc, bò mẹ đã đỡ hơn và bắt đầu ăn trở lại nhưng bị lây sang bê con và có xu hướng nặng dần. Ảnh: Nguyễn Hải

* Trong khi đó, tại huyện vùng cao Quế Phong, nông dân sinh sống vùng lòng hồ Thủy điện Hủa Na gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước lòng hồ cạn kiệt ở mức kỷ lục.

Đại diện Công ty CP Thủy điện Hủa Na cho biết: Nguyên nhân dẫn tới tình trạng nước cạn lòng hồ là do năm vừa qua tại lưu vực này không có mưa lớn, lượng mưa ít hơn nhiều so với mọi năm. Hiện nay mực nước chỉ còn chưa đầy 50% so với thiết kế, do trời không mưa nên lòng hồ thủy điện đang tiếp tục cạn.

Ông Phan Trọng Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quế Phong cho biết: Việc lòng hồ Thủy điện Hủa Na cạn nước gây khó khăn cho gần 400 lồng cá của bà con 2 xã Thông Thụ, Đồng Văn đang nuôi tại đây.

Mực nước rút xuống cạn kiệt khiến cho thuyền bè của bà con đi lại trên sông phải nằm bờ. Ảnh: Văn Trường

* Đến hẹn lại lên, những ngày đầu tháng Ba, ở nhiều miền quê xứ Nghệ muôn loài hoa đua nhau khoe sắc. Và như một lời hẹn với mùa Xuân, loài hoa gạo đã bừng tỉnh như muốn thắp lên ngọn lửa hy vọng dành cho muôn nhà.