Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/3

* Sáng 8/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Nghệ An tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) được tổ chức từ ngày 9 - 11/3/2022, tại Hà Nội. Theo kế hoạch Đại hội lần này có 1.000 đại biểu chính thức. Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An có 17 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 vạn hội viên hội phụ nữ trong toàn tỉnh.

Đồng chí Ngọc Kim Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: MH

* Xác định “cán bộ y tế là những chiến sỹ trên mặt trận, chống dịch như chống giặc”, 8.800 nữ công chức, viên chức, lao động ngành Y tế đã có mặt và là lực lượng nòng cốt trên khắp trận tuyến chống dịch Covid-19. Sáng 8/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ biểu dương điển hình nữ công chức, viên chức, lao động ngành Y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An biểu dương, tôn vinh, trao thưởng các tấm gương nữ chiến sỹ áo trắng trong chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung

* UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời trị giá 7.800 tỷ đồng, tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND huyện, thị liên quan theo chức năng nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra, tham mưu kịp thời cho tỉnh đảm bảo quy trình, điều kiện đầu tư, môi trường theo quy định, tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn tất thủ tục đầu tư, khảo sát và thi công theo kế hoạch.

Mô hình pin năng lượng mặt trời để sản xuất điện lắp đặt trên vùng lòng hồ thủy điện, thủy lợi. Ảnh tư liệu internet

* Kết thúc phiên giao dịch sáng 8/3, giá vàng được niêm yết tại các tiệm vàng thành phố Vinh lần lượt là 75,50 triệu đồng/lượng vàng miếng SJC (bán ra), 5,9 triệu đồng/chỉ (nhẫn tròn 9999). Theo đó, so với phiên giao dịch sáng qua, vàng đã “nhảy giá” tăng thêm 4,23 triệu đồng/lượng. Mức giá này được coi là "chưa từng có trong lịch sử" ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Lượng khách giao dịch tăng cao ở chiều bán. Đa phần, đây là những người dùng tiền nhàn rỗi đầu tư, khi vàng lên cao thì họ tranh thủ bán chốt lời. Ảnh: Thanh Phúc

* UBND huyện Thanh Chương đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống, người có hành vi chuyển đổi trái phép hàng nghìn m2 đất nông nghiệp trồng lúa ở xóm Trường Sơn, xã Thanh Mai.