​Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/5

* Trong đêm 7/5 rạng sáng ngày 8/5, các cán bộ nhân viên y tế Nghệ An tiếp tục không ngủ để thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 3098 ở thị xã Hoàng Mai. Trước đó, tối 6/5 và ngày 7/5, cán bộ nhân viên y tế Nghệ An đã tìm được trên 1.000 trường hợp F1, F2 của bệnh nhân nói trên. Để truy vết nhanh, xác định kịp thời các bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, Bệnh viện HNĐK tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu, Trung tâm Y tế Diễn Châu và Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn đã được bổ sung.



Trong tối ngày 06/5 và ngày 7/5, cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An đã tìm được trên 1.000 trường hợp F1, F2 của BN 3908 ở thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 8/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả cán bộ, nhân viên và người bệnh, người chăm bệnh nhân ở Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập.

Trước đó, ngay sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19 cộng đồng ở thị xã Hoàng Mai, cơ sở 2 bệnh viện này ở phường Quỳnh Thiện bị phong tỏa tạm thời. Lý do bệnh viện này có 5 nhân viên là trường hợp F1 và gần 100 F2 của bệnh nhân 3098 ở thị xã Hoàng Mai.

Thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, viên chức, công nhân viên lao động của bệnh viện. Ảnh: Thành Cường

* Liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn, thị xã Hoàng Mai đã lập rà soát, lập danh sách và đưa đi cách ly tập trung 76 trường hợp F1. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã được giao nhiệm vụ đảm nhiệm các suất ăn cho người cách ly.

Tại nhà bếp của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoàng Mai, những ngày qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng các tình nguyện viên chăm chút từng suất cơm để đưa tới khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Công tác hậu cần chuẩn bị bữa ăn cho người cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại trụ sở BCH Quân sự thị xã. Ảnh: Thành Cường

* Trong khi đó, vào sáng sớm nay Bộ Y tế ghi nhận 15 ca dương tính nCoV trong nước, trong đó Hà Nội 1 ca, Bắc Ninh 14 ca. 15 ca mới được ghi nhận từ số 3138-3152. Như vậy, tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến sáng 8/5 là 176, ghi nhận ở 19 tỉnh, thành.

* "Nghệ An hoàn toàn có thể ứng phó tốt nếu xuất hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới" - đây là chia sẻ của PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.



Theo Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An: Với ca lây nhiễm cộng đồng ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đã đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đó là thực hiện truy vết, xét nghiệm thần tốc để khoanh vùng dập dịch, tránh lây lan ra cộng đồng; làm tốt công tác “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và điều tiết phù hợp nguồn lực... Tin tưởng với sự chuẩn bị đầy đủ, vào cuộc ở mức độ cao nhất thì Nghệ An hoàn toàn có thể ứng phó tốt với việc xuất hiện thêm những ca nhiễm Covid-19 mới.

Lãnh đạo Sở Y tế, thị xã Hoàng Mai luôn bám sát, chỉ đạo kịp thời cho công tác lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo an toàn chống dịch. Ảnh: Thành Cường

* Bắt quả tang một vụ khai thác trái phép đá cổ thạch ở Quỳ Hợp. Theo biên bản kiểm tra được lập bởi UBND xã Nghĩa Xuân, vào hồi 15h30 ngày 6/5/2021, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở TN&MT, Phòng TN&MT huyện Quỳ Hợp, UBND xã Nghĩa Xuân tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Nghĩa Xuân.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện có một xe ô tô màu trắng, biển số kiểm soát 37C - 206.76 do Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1990 (hộ khẩu thường trú phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa) điều khiển. Trên xe có chứa số lượng khoáng sản (đá cảnh) có khối lượng khoảng 2m3.