Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/6

* Ngày 7/6, Thường trực và các đoàn giám sát HĐND tỉnh đã tiến hành làm việc với một số sở, ngành về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Tại các cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh và các thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra nhiều bất cập trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.



Đó là những vấn đề liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 71/2012/HĐND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế văn hóa – thể thao trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Nguồn lực để thực hiện các chủ trương, chính sách về thiết chế văn hóa - thể thao cũng chưa rõ ràng.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các sở: Văn hóa - Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Sở Nội vụ theo chương trình giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành.

Bên cạnh đó, khi đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/2016 của HĐND tỉnh ngày 4/8/2016 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đại diện cơ quan tham mưu (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng, sau gần 4 năm triển khai, Nghị quyết cho thấy một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Số lượng các dự án được hưởng chính sách ưu đãi của tỉnh chưa nhiều, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh chưa thực sự phát huy hiệu quả. Chính vì vậy cần rà soát, bổ sung, sửa đổi chính sách ưu đãi cho phù hợp với yêu cầu hiện nay.

* Lần đầu tiên Nghệ An có nữ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Chiều 7/6, tại thành phố Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Thể thao và Văn hóa Nghệ An cho đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: Đức Anh

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đồng chí Nguyễn Đức Trung ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, cống hiến của đồng chí đối với ngành Văn hóa - thể thao. Đồng chí mong muốn, trên cương vị mới, tân Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của ngành đoàn kết, thống nhất đưa ngành văn hóa, thể thao của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1982, từng giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Nghệ An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An.

* Sự cố sập khoang số 10 và khoang số 11 tại Bara Đô Lương vào ngày 7/6 đã khiến cho gần 8.000 hộ dân bị mất nước sinh hoạt. Hiện tại đơn vị thi công đang huy động phương tiện nhằm khắc phục nhanh nhất sự cố.Tuy nhiên trong thời gian này, lưu lượng nước vào hệ thống kênh chính Đô Lương sẽ bị giảm từ 50-70%, gây khô hạn cho các huyện sử dụng nước hệ thống Thủy lợi Bắc, với diện tích khoảng 20.000 ha lúa đã gieo cấy đồng thời khó khăn cho diện tích đang và chuẩn bị gieo cấy. UBND tỉnh đề nghị các huyện: Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An chủ động các phương án chống hạn sau sự cố ở Bara Đô Lương, yêu cầu lấy nước từ kênh chính và các kênh nhánh, tận dụng mọi nguồn nước trong thời gian gian khắc phục.

Tại hiện trường, 3 máy múc đang hoạt động liên tục để dồn múc đá vào đoạn đập bị vỡ. Ảnh Ngọc Phương

* Cũng liên quan đến an toàn hệ thống thủy lợi, ở một diễn biến khác, hệ thống kênh Vách Bắc được báo động bởi tình trạng vi phạm hành lang an toàn. Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, có gần 50 vụ vi phạm trên tuyến kênh Vách Bắc. Tình hình bức bách đến mức Công ty Thủy lợi Bắc phải thành lập một tổ phản ứng nhanh trực giám sát 24/24h, nhưng vẫn không mang lại hiệu quả. Hành vi vi phạm phổ biến là đổ trụ bê tông kiên cố để sau đó bịt kín mặt kênh tiêu để sử dụng, còn phía bên kênh tiêu, người dân còn san lấp đổ đất vào hành lang, sau đó xây kiốt, làm nhà kiên cố và vì nhiều lý do, chính quyền chưa thể đình chỉ và vào cuộc thực sự.

Một công trình kiên cố đang xây trong phạm vi hành lang kênh tiêu Vách Bắc, xã Đô Thành (Yên Thành). Ảnh: Nguyễn Hải

*Lần đầu tiên ngành Giáo dục Nghệ An tiến hành hội nghị tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho trung tâm GDTX - GDNN sau sáp nhập. Theo đó, Nghệ An có 21 Trung tâm GDTX, trong đó có 2 trung tâm cấp tỉnh và 19 trung tâm cấp huyện. Hiện, đã có 12 trung tâm sáp nhập với trung tâm dạy nghề cấp huyện và đổi tên thành trung tâm GDNN – GDTX.

Hiện nay, hầu hết các trung tâm đều hoạt động theo hình thức vừa học văn hóa, vừa học nghề (chiếm 90%). Nhưng trong quá trình thực hiện đang có những bất cập khó khăn trong việc bố trí giáo viên (giáo viên cơ hữu phần lớn tại các đơn vị không đủ 1 người /1 môn học). Trong khi đó mức học phí của học sinh văn hóa thấp (80 – 100 nghìn đồng/tháng) không đủ để trả lương cho giáo viên hợp đồng. Trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu dạy và học.

Tiết học của học sinh Trung tâm GDTX - GDNN huyện Diễn Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại khó khăn trong quá trình thực hiện. Đồng thời mong muốn thời gian tới Sở GD&ĐT cùng với các ban, ngành liên quan cần có những điều chỉnh để tạo điều kiện cho các trung tâm hoạt động hiệu quả

* Dành cho người ưa thích trải nghiệm:

Nếu đến xã Hậu Thành (Yên Thành) bạn sẽ ngạc nhiên thích thú khi đi ngắm cây cầu đá có lịch sử gần 80 năm. Cầu đá Hậu Thành hay còn gọi là cầu Thượng bắc qua bàu Rằn được người dân địa phương xây dựng vào năm 1943. Cầu có 9 nhịp dài gần 12 m. Mỗi trụ cầu có 2 cột đá thẳng đứng, phía trên có xà ngang được đục lỗ, tra mộng rất chắc chắn. Nơi cao nhất trên mặt cầu, trụ cầu có chiều dài gần 5m.