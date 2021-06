Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/6

* Tập trung xử lý vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục cho nhà đầu tư. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung với các sở, ngành ở Nghệ An. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, xử lý, giải quyết hồ sơ chủ trương đầu tư còn tồn đọng và xây dựng sửa đổi Quyết định về trình tự thủ tục đầu tư trên tinh thần đơn giản, thuận lợi, tránh phát sinh thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Khu Công nghiệp VSIP hiện đã thu hút được 28 nhà đầu tư với 30 dự án. Ảnh: Thành Cường

* Ngày 8/6, đoàn công tác của Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương và phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Đoàn công tác trao quà đến cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Tình Dương

* Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, sáng 8/6, Bộ Y tế ghi nhận 44 ca dương tính, gồm 43 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay. Cùng ngày, tại Hà Tĩnh, sau khi tạm thời phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19, đến trưa 8/6, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định giãn cách xã hội TP. Hà Tĩnh để phòng dịch.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh được phong tỏa. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

* Ngày 8/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao 7 tỷ đồng tiền ủng hộ cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Trong diễn biến liên quan, 6 giờ 30 phút sáng ngày mai (9/6), đoàn công tác của ngành Y tế Nghệ An sẽ xuất phát từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sang giúp Hà Tĩnh chống dịch.

Từ nguồn hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao hỗ trợ cho Ngành Y tế 3,5 tỷ đồng. Ảnh: Thu Hương

* Còn tại TP. Vinh, các quán hàng cơ bản thực hiện khá tốt việc tạm ngừng kinh doanh trong ngày đầu tiên thực hiện Công văn số 3660/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An. Nhiều quán hàng treo biển “bán hàng mang về”.

Các hàng quán đồng loạt treo biển chỉ bán hàng mang về để khách hàng được biết và thực hiện. Ảnh: Quang An