Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/7

* Chiều 8/7, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An. Nội dung buổi làm việc tập trung vào kiểm tra, đánh giá tình hình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Làm việc với đoàn về phía Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đánh giá, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghệ An đã đạt được thành tích lớn trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Vấn đề quan tâm nhất của tỉnh Nghệ An là giải quyết cán bộ, công chức dôi dư, không để dồn lại cho nhiệm kỳ sau. Tỉnh cần tính đến tâm tư, nguyện vọng của những người này. Nhưng vẫn phải đảm bảo lộ trình thực hiện theo đúng đề án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt và ban hành Nghị quyết.

* Ngày 8/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy các địa phương: Tân Kỳ, Tương Dương và thị xã Hoàng Mai về duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ các huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy

Duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của huyện. Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh thêm 3 nội dung Tân Kỳ cần tập trung thực hiện. Đó là xây dựng quy hoạch không gian huyện Tân Kỳ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp sạch; sử dụng, khai thác tài nguyên khoa học, hợp lý, bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường. Riêng về các đột phá cho phát triển cho nhiệm kỳ mới, Tân Kỳ cân nhắc thêm để có sự sắp xếp phù hợp.

Làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu lãnh đạo thị xã cần rà soát, phân tích kỹ những khó khăn, hạn chế của nhiệm kỳ này, trong đó có 10/40 chỉ tiêu không đạt, nhất là có 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội với nhiều tiêu chí hết sức quan trọng như: tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, cơ cấu kinh tế không đạt;...

Thị xã cũng cần quan tâm đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản, nhất là đất đai trong điều kiện quy mô, diện tích nhỏ cần sử dụng hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với định hướng xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III vào năm 2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận nội dung về văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy

Đối với huyện miền núi Tương Dương, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao kết quả mà địa phương này đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định, việc lãnh đạo huyện Tương Dương quyết tâm ra khỏi huyện nghèo vào năm 2025 là bước đi thể hiện nỗ lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, huyện cũng cần đánh giá so với các huyện 30a trong tỉnh. Trong đó, vấn đề cốt lõi là phải nghiên cứu vấn đề quy hoạch vùng, lĩnh vực để tạo môi trường, chiến lược dài hạn cho quá trình phát triển.

* Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, chiều 8/7 UBND tỉnh đã thông qua dự thảo về chính sách hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Theo dự thảo, các chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên sẽ được hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá với mức hỗ trợ một lần (trong năm 2020) là 50% giá trị một bộ thiết bị giám sát hành trình, nhưng không quá 8.750.000 đồng/bộ/tàu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng * S áng 8/7, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An tổ chức áng 8/7, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội VIII của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết của các đại biểu Nghệ An. Thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo trình Đại hội VIII Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được tổ chức vào tháng 12/2020.

* Chiều 8/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh vẫn được triển khai theo kế hoạch và chất lượng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao Bằng khen các tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Mai Hoa

Nổi bật là tổ chức thành công chương trình “Tết vì người nghèo - Canh Tý 2020” đạt hơn 73,83 tỷ đồng; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cải thiện nhà ở cho hộ nghèo với tổng số thực hiện 1.755 căn nhà so với kế hoạch 1.200 căn nhà và tổng số tiền hỗ trợ gần 90 tỷ đồng.

MTTQ các cấp cũng đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc về kết quả ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số gần 75 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật quy đổi.

* Nghệ An: 6 tháng đầu năm thu thuế 4.755 tỷ đồng. Đó là số thu ngân sách của Nghệ An được thông tin trong cuộc họp trực tuyến tổng kết thu ngân sách 6 tháng đầu năm do Tổng Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức sáng 8/7.

Khách hàng giao dịch trong mùa dịch Covid-19 tại một siêu thị lớn trên địa bàn TP Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải * T ính đến chiều 8/7, có 1.379 hồ sơ của thí sinh ính đến chiều 8/7, có 1.379 hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nhiều hơn năm trước hơn 100 hồ sơ. Trong đó, chuyên Anh là lớp có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất 273 hồ sơ. Sau lớp chuyên Anh là lớp chuyên Văn với 202 hồ sơ. Kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ được tổ chức vào ngày 21/7/2020 tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT Lê Viết Thuật.

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là trường có chất lượng giáo dục hàng đầu của cả nước. Ảnh: Mỹ Hà

* Nam thanh niên tẩm xăng thiêu con nợ đã ra đầu thú. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an TP.Vinh nhận được đơn đầu thú của Đinh Khắc Quý (SN 1992, trú tại khối 13, phường Đông Vĩnh, TP.Vinh) về hành vi tẩm xăng thiêu người khác.

Trước đó, do có quen biết nhau nên Phạm Ngọc Sơn (SN 1994, trú tại xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc, TP.Vinh) có vay của Quý một khoản tiền.

Khoảng 14 giờ 25 phút, ngày 6/7/2020, Quý và Sơn đến điểm hẹn đã thông tin từ trước. Sau một lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Đinh Khắc Quý liền lấy một chai nhựa chứa xăng được chuẩn bị từ trước đó rồi mở nắp, đổ lên người Sơn và cầm bật lửa đốt khiến cho quần áo Sơn bị cháy và gây ra bỏng nặng.