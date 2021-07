Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/7

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Nghệ An; 200 nhân viên y tế Nghệ An sẵn sàng lên đường hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch; Sáng 8/7, Nghệ An không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới; TP. Vinh xử phạt quán cà phê mở cửa đón khách dù có lệnh cấm... là những thông tin nổi bật trong ngày 8/7.