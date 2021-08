Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/8

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Từ 19h00 ngày 7/8 đến 19h00 ngày 8/8, Nghệ An ghi nhận 27 trường hợp dương tính mới với Covid-19. Phần lớn các bệnh nhân đều trở về Nghệ An từ các tỉnh đang có dịch.

24 giờ qua, Nghệ An phát hiện thêm 27 trường hợp nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nguy cơ lây lan mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Chỉ thị ban hành trong bối cảnh đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư đang diễn biến rất phức tạp, mức độ lây lan nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm 6 nội dung trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về tại điểm cách ly tập trung Ban CHQS thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên

* Còn tại TP.Vinh, ngày 7/8 UBND thành phố đã ban hành các quy định bổ sung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, bắt đầu từ sáng 8/8, các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát trên vỉa hè đều được yêu cầu tạm đóng cửa; một số địa điểm tập trung đông người cũng bị cấm. Cùng với đó, bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết, thành phố đề xuất với tỉnh 15.000 liều vắc-xin Covid- 19 cho công an xã, tổ Covid cộng đồng, shipper…

Lực lượng chức năng TP.Vinh sẽ xử phạt những trường hợp tập thể dục tại hồ điều hòa, đường ven sông Lam từ ngày 8/8. Ảnh: Quang An

* Để thiết lập các khu cách ly tạm thời dành cho các đối tượng liên quan đến dịch Covid-19, thời gian qua ở Nghệ An có khoảng 500 trường học được trưng dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm này khi năm học mới đang đến gần, việc trở lại trường lớp của các em học sinh đang gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó, việc phải trả lại cơ sở vật chất cho ngành Giáo dục và thành lập mới các khu cách ly mới cũng khiến cho các địa phương đau đầu.

Trường PTDTBT THCS Nậm Cắn, nơi đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung cho gần 100 công dân trở về từ vùng dịch. Ảnh: Thành Cường

* Để chuẩn bị nội dung kỳ họp hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh vừa tiến hành thẩm tra và thống nhất trình Thường trực HĐND tỉnh đưa vào chương trình kỳ họp dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư 46 dự án.

Theo đó, có tổng 46 dự án được UBND tỉnh đề xuất với dự kiến tổng mức đầu tư gần 4.400 tỷ đồng. Trong đó, có 26 dự án lĩnh vực giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật; 5 dự án lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ; 8 dự án quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị xã hội; 7 dự án lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản…

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. Ảnh: Mai Hoa

* C hiều 8/8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các thí sinh tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 với chủ đề tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ 76 đơn vị tham gia vòng sơ khảo, 9 thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung khảo của hội thi.

Thí sinh đạt giải Nhất: Nguyễn Mạnh Hùng - Đảng bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội chi nhánh Nghệ An. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phan Thị Hoan trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Mạnh Hùng (Đảng bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội chi nhánh Nghệ An). Ảnh: Thanh Quỳnh * Ngày 7/8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Trung úy Nguyễn Văn Chiến, cán bộ Công an huyện Quỳnh Lưu đã dũng cảm hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



Trước đó, vào tối 6/8/2021, khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Trung úy Nguyễn Văn Chiến (SN 1995, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Quỳnh Lưu) không may gặp tai nạn.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Trung úy Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: CACC

* Vào rạng sáng ngày 8/8/2021, tại khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong đã xảy ra một vụ trọng án.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên một nam thanh niên trèo rào vào nhà anh V.Đ.M ở khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, sau đó lên phòng ngủ ở tầng 2 dùng dao đâm liên tiếp vào con gái anh M tên là V.N.A (SN 2004); sau đó đâm tiếp vợ anh M là chị A.T.Đ (SN 1985), khiến cả 2 nguy kịch.

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong xác định đối tượng có liên quan là Lang Kim Thế Vinh (SN 2004) trú tại khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Phòng PC02 Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Quế Phong, Quỳ Châu đã bắt được đối tượng Lang Kim Thế Vinh khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Quỳ Châu.