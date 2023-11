Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/11

* Chiều 8/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể. Ảnh: Thành Duy

* Nghệ An ban hành kế hoạch thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Nghệ An tập trung thu hút nhân tài cho các ngành, lĩnh vực trọng tâm như: Thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, văn hóa, du lịch, thông tin truyền thông…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2023 cho nhóm tác giả đạt giải Nhất. Ảnh tư liệu: Thành Duy

* Từ ngày 7/11/2023, người dân Nghệ An nếu thực hiện dịch vụ công trực tuyến với 9 nhóm thủ tục hành chính sẽ được giảm 40% phí, lệ phí so với khi đi làm trực tiếp tại trụ sở. Đây là nội dung tại Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An của HĐND tỉnh Nghệ An.

Người dân cũng có thể đồng thời thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Nghệ An khi đã có tài khoản Ảnh: Thành Duy

*Nhiều trường học không mặn mà tổ chức bữa ăn bán trú. Đây là vấn đề được nêu ra sau khi đoàn giám sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đi kiểm tra việc thực hiện bếp ăn bán trú tại các nhà trường.

Nhiều bếp ăn bán trú ở các huyện miền núi cao điều kiện triển khai bán trú còn gặp khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà

* Hiện nay, nông dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang khẩn trương xuống giống gieo trồng vụ hoa Tết cổ truyền 2024. Năm nay, giá hoa giống giảm, người dân phấn khởi tăng diện tích trồng và hy vọng sẽ có mùa hoa trúng Tết.

Cây hoa khi mới trồng xong, người dân sẽ tưới nước để hoa nhanh bén rễ. Ảnh: Việt Hùng

* Những ngày này, người dân vùng bãi triều vừa tập trung thu hoạch ngao, vừa cải tạo lại ô, thửa để vào vụ nuôi mới. Dù vào thời điểm thời tiết chuyển lạnh, thấp điểm du lịch nhưng thị trường tiêu thụ ngao khá ổn định…

Thu hoạch ngao ở Quỳnh Phương (TX.Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Yên

* Ngày 08/11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Võ Thị Tuyết (SN 1990), trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".