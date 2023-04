Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/4

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An làm việc với tỉnh Tuyên Quang; Cụ thể hóa Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Điều chuyển phương tiện vận tải hành khách tại Bến xe chợ Vinh về hoạt động tại các bến xe khác… Đây là một số nội dung đăng trên Baonghean.vn ngày 8/4.

* Sáng 8/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ, UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với đoàn công tác UBND tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Thế Giang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

Buổi làm việc nhằm trao đổi về kế hoạch hoạt động phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là những kinh nghiệm xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trước đó, đoàn công tác UBND tỉnh Tuyên Quang đã đi thăm Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại huyện Nghi Lộc.

* Nhận lời mời của Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng, Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã có chuyến thăm, làm việc tại Lào từ ngày 6 - 9/4.

Công đoàn hai tỉnh đã trao đổi hợp tác hữu nghị về tổ chức hoạt động công đoàn và đề ra các giải pháp để tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp hiệu quả, ngày càng thắt chặt mối quan hệ giữa Công đoàn hai tỉnh Xiêng Khoảng - Nghệ An. Từ đó, góp phần tô thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam – Lào.

Theo đề nghị của Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng, tại hội thảo, Đoàn đại biểu Nghệ An đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn, như tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ; giải quyết tranh chấp lao động và đình công; vận động phát triển đoàn viên, thu kinh phí Công đoàn...

* Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/4/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 2347/UBND-CN triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn.

Theo văn bản trên, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các cơ quan liên quan căn cứ nội dung Quyết định 308/QĐ-TTg tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh một cách kịp thời và có hiệu quả; đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

* Sáng 8/4, Lữ đoàn xe tăng 215 (Binh chủng Tăng thiết giáp) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn (10/4/1973-10/4/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Lữ đoàn xe tăng 215 là đơn vị được thành lập trong giai đoạn cam go, ác liệt vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngay sau khi thành lập, hai tiểu đoàn xe tăng của Lữ đoàn đã nhanh chóng vào Nam chiến đấu; tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và lập những chiến công xuất sắc.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, các đơn vị Lữ đoàn xe tăng 215 đã tham gia chiến đấu với 34 trận đánh, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

* Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 9369/UBND-CN ngày 25/11/2022 về chủ trương chấm dứt hoạt động bến xe khách tại Bến xe chợ Vinh trong tháng 4/2023, ngày 5/12/2022, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-SGTVT về việc chấm dứt hoạt động bến xe khách tại Bến xe chợ Vinh và Công văn số 4345/SGTVT-VT ngày 19/12/2022 về việc điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định đang khai thác tại Bến xe chợ Vinh về hoạt động tại các bến xe trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên.

* Sáng 8/4, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đến thăm hỏi gia đình các học sinh bị nạn trong vụ đuối nước tại bãi biển Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc.

Trước đó, khoảng 15h, ngày 5/4, do được nghỉ học nên 7 học sinh rủ nhau sang bãi Hoang, xã Nghi Thiết để chơi.

Trong số này, có 4 học sinh chơi trên bờ, nhóm còn lại 3 em xuống biển và do sóng to, các em bị nước cuốn trôi. Hiện thi thể các em đã được tìm thấy và được an táng theo phong tục địa phương.