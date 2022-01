Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/1

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 8/1 đến 18h00 ngày 9/1, Nghệ An ghi nhận 161 ca dương tính mới với Covid-19, trong đó có 55 ca cộng đồng.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 9/1, trong chương trình “Áo ấm mùa đông”, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam phối hợp cùng Báo Nghệ An tặng 300 suất quà đến học sinh Trường tiểu học Xá Lượng, huyện Tương Dương. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện chương trình tặng 1.000 “Áo ấm mùa đông” cho học sinh khó khăn vùng cao ở 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương.

Đoàn trao quà đến học sinh điểm trường Na Bè - Hợp Thành thuộc Trường Tiểu học Xá Lượng. Ảnh: Nguyên Sơn

* Hiện nay các mặt hàng hải sản của Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang rộn ràng vào vụ Tết, do nhu cầu tăng cao nên các mặt hàng cũng bắt đầu tăng giá mạnh so với những tháng trước đó.

Hiện nay mực khô tùy loại có giá giao động từ 700 ngàn – 1,6 triệu đồng/kg. Ảnh: Thanh Toàn

* Ngày đi phụ hồ, tối về tranh thủ ra đồng săn con "8 cẳng 2 càng" bán cho thương lái. Chỉ cần đi 2 tiếng đồng hồ, nông dân Nghệ An có thể thu về hàng trăm nghìn đồng.

Từ 21 giờ hàng ngày, các điểm thu mua cua đồng trên địa bàn Yên Thành, Đô Lương... nhộn nhịp người dân đến bán cua. Ảnh: Xuân Hoàng

* Thời điểm này, đào Tết đang được vận chuyển về thành phố Vinh để phục vụ người dân đón Tết, trong đó có nhiều gốc đào khủng, được chào giá hàng chục triệu đồng.