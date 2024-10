Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/10 Tỉnh ủy Nghệ An công bố các quyết định về công tác cán bộ; Tôn vinh 60 chi hội trưởng nông dân xuất sắc… là những thông tin nổi bật ngày 9/10.

* Sáng 9/10, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy;

Đồng chí Dương Hoàng Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Đồng chí Nguyễn Công Hoan – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng 5 đồng chí. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 9/10, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương chi hội trưởng nông dân xuất sắc giai đoạn 2022-2024.

Trao Bằng khen cho các chi hội trưởng nông dân xuất sắc. Ảnh: T.P

* UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 749/KH-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, nông thôn mới, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt và chống ngập úng ở đô thị năm 2024.

Triển khai nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới ở Hưng Nguyên. Ảnh: Văn Trường

* Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có tình trạng thiếu thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế, đặc biệt là các thiết bị kỹ thuật cao, thiết bị chẩn đoán, điều trị tiên tiến.

Nhiều bệnh nhân bảo hiểm y tế phải mua thuốc, vật tư tại quầy thuốc bệnh viện, nhà thuốc tư nhân. Ảnh: Thành Chung

* Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghĩa Đàn đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An báo cáo về sự việc học sinh mầm non 5 tuổi ở Trường mầm non Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn) bị đánh.