Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/10

* Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, sáng nay Nghệ An ghi nhận 4 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó, huyện Yên Thành 1 ca, huyện Con Cuông 2 ca, thị xã Cửa Lò 1 ca. Tất cả bệnh nhân đều từ các tỉnh miền Nam về và đã được cách ly từ trước.

Công dân Nghệ An về từ miền Nam. Ảnh: Thành Cường

* Liên tục trong những ngày gần đây hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Nam lũ lượt đi xe máy tìm đường về quê khiến dư luận không khỏi bất an với hành trình của họ cũng như quan ngại về nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Để chủ động hướng dẫn người dân cũng như đảm bảo công tác phòng dịch, vệ sinh môi trường, ngay tại chân cầu Bến Thủy 2 (TP.Vinh), Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã cắt cử 15 nhân viên chia làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng, đảm bảo hoạt động 24/24 giờ để thu dọn rác sau những đợt công dân trở về.

Công nhân vệ sinh nhanh chóng thu gom rác, đảm bảo môi trường mỗi khi người dân rời đi. Ảnh: Quang An

* Trong hành trình trở về quê tránh dịch, nhiều người không may đã gặp tai nạn thương tâm. Ngay trong ngày hôm qua, 8/10 đã có thêm 2 lao động Nghệ An gặp tai nạn tử vong trong khi tìm đường về quê từ các tỉnh phía Nam.

Vụ tai nạn ở xã Cam Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình). Ảnh: CTV

* Ở một diễn biến khác của công tác phòng chống dịch Covid-19, chiều 9/10, Sở Y tế Nghệ An tổ chức cuộc gặp mặt đoàn cán bộ y, bác sĩ hoàn thành tăng viện phòng chống Covid-19 cho các tỉnh miền Nam chống dịch. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, trong đợt dịch thứ 4 này, tỉnh Nghệ An đã điều động 251 cán bộ y, bác sĩ hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch. Đây là đoàn y, bác sĩ thứ 2 của Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho tâm dịch ở miền Nam…

Trao quà của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh tới các thành viên trong đoàn. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 9/10, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam cùng đoàn công tác đã có buổi thực tế mô hình dân vận khéo và tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi tại thôn 3B xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Ngọc Kim Nam kiểm tra mô hình “Lắp cột đèn - Cờ chiếu sáng” ở thôn 3B. Ảnh: Thu Trang

* Nghệ An sẽ cấm biển từ 0 giờ ngày 10/10 là thông tin được đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức chiều 09/10 để ứng phó với bão số 7.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 7 của tỉnh và đề xuất một số kiến nghị. Ảnh: Nguyễn Hải

* Tập đoàn Zuru (New Zealand) đang có kế hoạch đầu tư dự án nhà máy sản xuất vật liệu nhà cửa lắp ghép thông minh tại Nghệ An. Cụ thể, Tập đoàn Zuru dự kiến đầu tư dự án nhà máy sản xuất vật liệu nhà cửa lắp ghép thông minh kỹ thuật cao theo tiêu chuẩn công nghệ 4.0 với dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu USD.

Khu vực dự kiến xây dựng nhà máy. Ảnh: P.V

* Bị ảnh hưởng bởi sạt lở núi từ 1 năm trước, hàng chục hộ dân ở xã Châu Khê (Con Cuông) đến nay vẫn chưa thể đến nơi ở mới. Cứ mỗi lần mưa lớn, cán bộ xã lại phải đến từng nhà vận động đi sơ tán. Người dân đang sống dưới "miệng tử thần" mòn mỏi chờ tái định cư.