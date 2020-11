Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/11

* Sáng 9/11, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.



Tại Quyết định số 07-QĐ/TU ngày 4/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Lê Ngọc thực hiện bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 9/11/2020.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Hồ Lê Ngọc. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, tân Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được đào tạo bài bản, có quá trình nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, cống hiến ở nhiều lĩnh vực công tác; được đánh giá là cán bộ nhiệt huyết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu tân Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng tập thể Ban tăng cường rà soát để từ đó đề xuất tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề, lĩnh vực rất nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng; tăng cường đôn đốc, giám sát quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, phân công đồng chí Hồ Lê Ngọc giữ chức vụ mới. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 9/11, tại thành phố Vinh, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT (14/11/1945 - 14/11/2020).



Dự, chia vui cùng cán bộ ngành nông nghiệp Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thế Trung - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đông đảo cán bộ ngành nông nghiệp qua các thời kỳ.

Trong chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An liên tục giành được những thành tựu to lớn và toàn diện.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương thành tựu mà ngành nông nghiệp đã nỗ lực đạt được trong những năm qua. ”Nông nghiệp Nghệ An luôn phát triển mạnh mẽ trên nền tảng ổn định và vững chắc, đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế của Nghệ An, nhất là trong những thời điểm khó khăn thì nông nghiệp còn có vai trò gần như là cứu cánh cho nền kinh tế cũng như an sinh xã hội. Thời gian tới, ngành cần có những thay đổi mạnh mẽ, linh hoạt hơn nữa để tái cơ cấu ngành thành công, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận những thành tích ngành Nông nghiệp tỉnh nhà đạt được trong nhiều năm qua. Ảnh: Phú Hương

* Chiều 9/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo quyết định thay thế Quyết định 34/2016/QĐ- UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về nội dung, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 34/2016/QĐ- UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về nội dung, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến thương mại được triển khai thực hiện đã tạo cơ sở pháp lý về quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn.

Tuy nhiên, gần đây Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nhiều nội dung mới liên quan đến lĩnh vực xúc tiến thương mại cần thực hiện ở địa phương.

Vì vậy, các nội dung quy định về trình tự xây dựng, thẩm định, cấp và quản lý kinh phí hỗ trợ chương trình xúc tiến thương mại quy định tại Quyết định số 34 đến nay không còn phù hợp, việc thay thế là cần thiết, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành…

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thu Huyền

* Chiều 9/11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Nghệ An tổ chức khai mạc hội thi đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020.

Tham gia hội thi lần này có 101 sản phẩm thuộc 6 nhóm sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn 16 huyện, thị xã, thành phố. 6 nhóm sản phẩm gồm: Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải may mặc; đồ lưu niệm, nội thất trang trí; dịch vụ du lịch.

Sau 6 ngày chấm thi, Hội đồng đánh giá, phân hạng sẽ công bố những sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nghe các tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất trình bày câu chuyện sản phẩm. Ảnh: Xuân Hoàng

* Nhằm quảng bá, kết nối du lịch vùng, chiều 9/11/2020, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Nghệ An đã tham dự Chương trình kích cầu và kết nối du lịch của tỉnh Đắk Lắk tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Với chủ đề “Đắk Lắk điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và giàu bản sắc các dân tộc Tây Nguyên”, Chương trình kích cầu du lịch và Tọa đàm kết nối du lịch của tỉnh Đắk Lắk được tổ chức nhằm tăng cường kết nối du lịch giữa tỉnh Đắk Lắk với các khu vực Tây Nguyên và Bắc Miền Trung. Mục đích chính nhằm xúc tiến, quảng bá nhằm khởi động lại các hoạt động du lịch cuối năm 2020 tháo gỡ những khó khăn do đại dịch Covid -19 gây ra.

Tham quan khu du lịch trải nghiệm sản xuất và chế biến Cà phê chồn, một trong những đặc sản cà phê đặc trưng và thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Nguyễn Hải

* Những khoảnh khắc 'cháy lửa nghề' của phóng viên Báo Nghệ An là những khoảnh khắc tác nghiệp tại các điểm nóng, những nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; nơi dễ xảy ra bất trắc hiểm nguy với bất kỳ ai, thế nhưng họ đã dấn thân, bất chấp để có được những thông tin nóng, nhanh, kịp thời. Những hình ảnh này càng thể hiện sứ mệnh dấn thân không quản ngại khó khăn, gian khổ của cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An, là những điểm nhấn ấn tượng trong dịp kỷ niệm 59 năm thành lập đơn vị.