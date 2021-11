Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/11

* Ngày 9/11, trong chương trình kỳ họp thứ 2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các báo cáo kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV gồm 13 đại biểu do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự họp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV dự họp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội sáng 9/11. Ảnh: Quang Khánh

* Ban Tổ chức cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2021 vừa ra thông báo về trận chung kết Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 21. Theo đó, cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 14/11/2021. MC Khánh Vy dẫn cầu truyền hình chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" tại điểm trường Phan Bội Châu - TP. Vinh - Nghệ An.

MC Khánh Vy sẽ dẫn cầu truyền hình trực tiếp tại điểm cầu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Facebook Khánh Vy

* Sáng 9/11, Nghệ An ghi nhận 39 ca nhiễm Covid-19 mới tại 11 địa phương. Trong diễn biến liên quan, Nghệ An được cấp thêm 500.000 liều vắc-xin để trả mũi 2. Tính đến nay Nghệ An đã tiêm được hơn 1,42 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh Thành Chung

* Công tác tiêm phòng Covid-19 tại các địa phương đang được tiến hành khẩn trương khi có vắc-xin. Mặc dù ngành Y tế đã rất nhiều lần chỉ đạo nhưng hiện nay tình trạng lộn xộn, tập trung đông người ở các điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại một số địa phương vẫn chưa được chấn chỉnh.

Người dân chờ tiêm vắc-xin đứng tràn ra Quốc lộ 7. Ảnh: Tiến Hùng

* Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô đặc biệt lớn bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao, bắt giữ 11 đối tượng. Số tiền đánh bạc trong thời gian từ đầu tháng 7/2021 đến ngày 2/11/2021 là hơn 2.000 tỷ đồng.