Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/12

* Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 9-10/12 tại Hà Nội, với sự tham dự của 2.300 đại biểu, gồm: 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức của 133 đoàn đại biểu. Đoàn Nghệ An có 25 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu n­ước toàn quốc lần thứ X.

Khai mạc phiên trù bị ngày 9/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Ảnh: VOV

* Sáng 9/12, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Tại buổi lễ, Sở Nội vụ tỉnh đã công bố Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày 1/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông giữ chức Trưởng Ban Dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao quyết định, chúc mừng tân Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Để phục vụ cử tri và nhân dân theo dõi, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị tới Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông báo các số điện thoại đường dây nóng phục vụ kỳ họp, cụ thể như sau: 02383.598828; 02383.598747; 02383.598800.

Chiều 8/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo công bố chương trình, nội dung kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

* Thông tin tại Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 - 2020”, cho biết Nghệ An đã đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra như đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (mức độ cao nhất); đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 (mức độ cao nhất); đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao danh hiệu khen thưởng cho các tập thể thực hiện tốt đề án. Ảnh: MH

* Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mỗi năm có trên 80 nghìn phương tiện cơ giới đăng ký mới. Hiện Nghệ An có 130.000 xe ô tô, hơn 1,7 triệu xe mô tô và hơn 103 nghìn xe máy điện. Từ năm 2016 đến 10/2020 Nghệ An xảy ra 1.385 vụ tai nạn giao thông, làm chết 898 người, bị thương 1.002 người. 10 tháng đầu năm 2020 xảy ra 168 vụ TNGT làm chết 106 người, bị thương 113 người, so cùng kỳ năm ngoái giảm 41 vụ, giảm 25 người chết và giảm 32 người bị thương. Trong đó về số người chết do TNGT có 12 địa phương giảm và có 7 địa phương tăng so năm 2019. Đây là thông tin được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020.

10 tháng đầu năm 2020 Nghệ An giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Ảnh tư liệu

* 10 giờ 35 phút sáng nay, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã gọi điện thông báo kết quả xét nghiệm Covid-19 của chị L.T.C (trường hợp nhập cảnh trái phép từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về huyện Thanh Chương) là âm tính với SARS-CoV-2. Với kết quả này, chị L.T.C sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế xã Thanh Sơn. Những người liên quan sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại nhà.