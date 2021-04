Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các địa phương; Nghệ An được phân bổ 18.500 liều vắc - xin Covid-19; phát động 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'; Thành phố Vinh sẽ triển khai dự án gần 200 triệu USD; Bắt giữ xe khách chở gần 1 tấn thịt trâu bò, trứng gà non thối… là những thông tin nổi bật ngày 9/4.