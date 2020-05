Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/5

* Sáng 9/5, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế. Hội nghị được truyền hình trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương, 30 điểm cầu các bộ, ngành và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.



Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì và có nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn đến diễn đàn được đánh giá là “Hội nghị Diên Hồng” cho doanh nghiệp này.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương bố trí 301 công chức trưởng công an xã, thị trấn sang đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã. Thực hiện thông báo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 5/5, UBND tỉnh có Công văn hỏa tốc số 2714/UBND-NC gửi Sở Nội vụ; Công an tỉnh; các huyện, thành, thị ủy và UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu triển khai chủ trương trên.

Theo đó, thực hiện bố trí hơn 300 công chức trưởng công an xã, thị trấn sang đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã khác như: Văn phòng - Thống kê; Tư pháp - Hộ tịch… hoàn thành trước 15/5/2020.

Khánh thành trụ sở Công an xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Đây là trụ sở Công an xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đầu tư xây dựng. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

* Thực hiện chủ trương của Chính phủ, trong thời gian qua, hệ thống tín dụng ở Nghệ An đã đồng loạt thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của Covid-19. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, đến nay, 10.418 khách hàng được miễn giảm tiền lãi, giảm lãi suất với dư nợ được miễn giảm lãi là 13.511,4 tỷ đồng, trong đó có 667 doanh nghiệp với dư nợ được miễn giảm lãi là 8.124 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng đang dành nguồn vốn tín dụng vào các gói sản phẩm cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch với lãi suất thấp hơn so với thông thường. Ảnh Thu Huyền

* Để đẩy nhanh tiến độ công việc cho kịp thời vụ, bà con nông dân Nghệ An đang tập trung thu hoạch lúa dù thời gian này nắng nóng gay gắt. Người đi gặt phải tranh thủ làm sớm, tầm 10h là phải kết thúc công việc. Buổi chiều có thể đi muộn hơn.



Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh bước vào mùa thu hoạch lúa giữa thời điểm nắng nóng gay gắt. Ảnh: Huy Thư

* Ngày 9/5, một số địa phương tiếp tục tổ chức chi tiền hỗ trợ cho hàng ngàn người có công, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.



Việc chi trả được địa phương giám sát, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Ảnh: Thái Hồng

* Ban Tôn giáo Chính phủ có công văn gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo thông báo việc hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tôn giáo trở lại bình thường, đồng thời đề nghị phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.



Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trụ trì chùa Đại Tuệ thực hiện nghi thức tắm Phật. Ảnh tư liệu

* Ngày 9/5, Công an huyện Yên Thành phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, điều tra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Vinh (SN 1968) trú tại xóm Đồng Vằng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 23h tối 8/5, nạn nhân bị một đối tượng cùng địa phương dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực dẫn đến tử vong.