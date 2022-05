Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/5

(Baonghean.vn) - Nghệ An triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập Khu vực phòng thủ, diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022; Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III; Kiểm tra tình hình sản xuất vụ Xuân; Thành phố Vinh tập trung giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm… Đây là một số nội dung được đăng tải trang trọng trên Baonghean.vn ngày 9/5