Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6

* Sáng 9/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Tại phiên làm việc Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sở cần phải nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng theo hướng: Quan tâm quy hoạch đô thị có tầm nhìn, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính với tinh thần hỗ trợ mạnh mẽ người dân và doanh nghiệp.



Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 9/6, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, ngành Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân tăng viện cho tỉnh Hà Tĩnh chống dịch. Đoàn công tác gồm có 52 người, trong đó có 50 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và 2 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Các chiến sĩ tình nguyện áo trắng tham gia chống dịch tại Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. Với phương châm hành động “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 của tuổi trẻ Nghệ An hứa hẹn là môi trường để đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trên tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Nghi thức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Trong buổi sáng 9/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid -19 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Tập đoàn Hoa Sen ủng hộ 1 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương

* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh đã tìm được 9 F1 của "bệnh nhân 9117". Tất cả 9 người đã được đưa đi cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm lần 1 đều âm tính với Covid-19.

Ảnh minh họa: Thành Cường

* Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng chục héc-ta mận tam hoa ở xã Mường Lống (Kỳ Sơn) với sản lượng hàng chục tấn đang mùa chín rộ không tiêu thụ được khiến nhiều hộ gia đình lo lắng .