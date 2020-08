Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/8

* Ngày 9/8, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Anh Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Anh Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 36 đồng chí và bầu 12 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, với kỳ vọng Đảng bộ và Nhân dân Anh Sơn đoàn kết, quyết tâm đưa huyện phát triển nhanh, bền vững, thành điểm sáng toàn diện của miền Tây Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

* Hôm nay (9/8), cùng với hơn 900.000 thí sinh trên cả nước, hơn 31.000 thí sinh của Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Để phòng chống dịch Covid-19, trước khi kỳ thi được diễn ra, các điểm thi được phun khử trùng toàn bộ điểm thi và yêu cầu các điểm thi trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt cho toàn bộ thí sinh trước mỗi môn thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 toàn tỉnh Nghệ An có 61 hội đồng thi với 1.406 phòng thi. Ngoài ra, mỗi điểm thi sẽ chuẩn bị 5 phòng thi dự phòng trong trường hợp phải thực hiện giãn cách. Để chuẩn bị Kỳ thi năm nay, Nghệ An đã huy động gần 5.000 người làm công tác coi thi. Trong đó, có 3.222 người làm công tác coi thi và hơn 800 lực lượng công an bảo vệ tại các điểm thi.

Thí sinh thành phố Vinh sau khi hoàn thành môn thi thứ 2. Ảnh: Đức Anh

* Tiếp sức mùa thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Tỉnh đoàn Nghệ An đã huy động gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia hỗ trợ ở 61 điểm thi trên toàn tỉnh. Trong đó, những bữa cơm miễn phí có ý nghĩa động viên rất lớn đối với những thí sinh vùng cao ở hai huyện Kỳ Sơn, Tương Dương.

Những bữa cơm miễn phí là một trong những dấu ấn đẹp của mùa thi năm 2020. Ảnh: Đình Tuân

* Ngày 9/8, trên baonghean.vn đăng tải bài viết: Nghệ An: Rau xanh hạ giá mạnh do ảnh hưởng dịch Covid-19. Theo bài viết, khi một số tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, thì vựa rau của Nghệ An trở nên khó khăn hơn và đồng nghĩa với việc "cung vượt cầu" khiến rau hạ giá mạnh.

Hồi tháng 3 - 4, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, bà con sản xuất rau màu ra rất khó tiêu thụ, ế ẩm và buộc bán rẻ thì nay lại dịch bệnh quay lại khiến bà con tiếp tục chịu ảnh hưởng.

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn đối với các hộ sản xuất rau màu trên địa bàn Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng

* "Cõng” trên mình 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, lần gần đây nhất Trần Đình Tài (trú Quỳ Châu, Nghệ An) vừa ra tù cách đây 2 tháng đã giở ngón nghề cũ gây ra hơn 50 vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 8/8, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Vinh trong thời gian 2 tháng trở lại đây. Theo đó, đối tượng gây ra các vụ trộm này là Trần Đình Tài (SN 1991, trú khối 1, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu).