Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/8

* Chiều 9/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp báo để công bố kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.



Tại cuộc họp báo, Thường trực HĐND tỉnh đã thông báo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 24 báo cáo và quyết nghị 25 nghị quyết.

Toàn cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kỳ họp lần này, Thường trực HĐND tỉnh chủ trương đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp, vừa đáp ứng yêu cầu chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng kỳ họp.

Cụ thể, kỳ họp chỉ diễn ra 1 ngày rưỡi, rút ngắn 1 ngày so với các kỳ họp thường lệ trước đây và không tổ chức phiên chất vấn, phiên thảo luận tổ.

Để đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh chủ trương thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và toàn bộ tài liệu sẽ được gửi trước cho các đại biểu qua hộp thư điện tử và phần mềm quản lý tài liệu…

* Sáng 9/8, Nghệ An ghi nhận 31 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Đa số các trường hợp nhiễm Covid-19 mới đều là người về từ vùng dịch ngoại tỉnh, được cách ly ngay khi về đến địa phương.

Công dân Nghệ An trở về từ vùng dịch. Ảnh: Tiến Hùng

* Gỉai quyết dứt điểm, tuyệt đối không để tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Đây là yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đối với huyện Yên Thành - địa phương hiện đang có nhiều ca nhiễm Covid-19 là công dân trở về từ vùng dịch.

Trưa 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc cùng xã Sơn Thành, huyện Yên Thành khi địa phương này liên tục xuất hiện các ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Chung

* Chủ tịch UBND huyện Yên Thành vừa ban hành quyết định về việc thiết lập cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 đối với xã Sơn Thành (Yên Thành) theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

"Bắt đầu từ 18 giờ ngày 9/8, toàn bộ người dân trên địa bàn xã Sơn Thành phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19", ông Nguyễn Hữu Sáu – Chủ tịch UBND xã Sơn Thành (Yên Thành) cho hay.

Sau khi UBND huyện Yên Thành có quyết định áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 18 giờ ngày 9/8, các trục đường trên địa bàn xã đã vắng người. Ảnh: Xuân Hoàng

* Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An vừa có văn bản về việc chi hỗ trợ cho cán bộ, nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Theo đó, có 2 nhóm đối tượng được Công đoàn ngành Giáo dục đề nghị hỗ trợ.

Giáo viên huyện Tương Dương hỗ trợ lương thực cho các điểm cách ly trên địa bàn. Ảnh: M.H

* Chiều 9/8, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ đông năm 2021. Vụ đông năm nay, Nghệ An phấn đấu gieo trồng 35.545 ha cây trồng vụ đông các loại.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ đông 2021. Ảnh: Phú Hương

* Sau 13 giờ phá án, Công an huyện Quế Phong đã thu thập đầy đủ chứng cứ, huy động toàn bộ lực lượng thành lập 10 tổ công tác truy bắt được nghi phạm Lang Kim Thế Vinh đâm trọng thương 2 mẹ con ở thị trấn Kim Sơn (Quế Phong).

Theo thông tin Báo Nghệ An đã đưa: Vào lúc 1 giờ ngày 8/8, Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong nhận được tin báo, tại gia đình anh V.Đ.M ở khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong xảy ra vụ chém người gây thương tích. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu được áo và quần đùi đối tượng gây án; dây trói bằng nhựa, băng dán. Song song công tác thu thập chứng cứ, Công an huyện Quế Phong huy động toàn bộ lực lượng thành lập 10 tổ công tác truy tìm đối tượng ở tất cả các khu vực có thể đi đến. Và chỉ sau 13 giờ Công an huyện đã bắt giữ nghi phạm Lang Kim Thế Vinh.