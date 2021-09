Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/9

* Ngày 9/9, đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra công tác sản xuất, thu hoạch lúa hè thu; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cơn bão Conson và mưa lớn tại một số địa phương. Cơn bão Conson có đường đi phức tạp, vận tốc đang có chiều hướng tăng dần.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo công tác gạn triều tiêu úng tại bara Diễn Thành. Ảnh: Phú Hương

* Trước diễn biến của bão Conson có thể đổ bộ vào địa bàn, các địa phương ven biển Nghệ An đang tập trung lên phương án ứng phó. Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão Conson, mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường, cầu tràn Quốc lộ, tỉnh lộ ở Nghệ An bị ngập sâu.

Canh gác cầu tràn trên QL 48 E, km 59+950 xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn bị ngập nước. Ảnh: Văn Trường

* Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, những cơn mưa ngày càng nặng hạt và cơn bão Conson đang chực chờ đổ bộ. Thế nhưng trên các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng ở TP Vinh vẫn miệt mài dầm mưa để kiểm soát người dân và các phương tiện qua lại, góp phần không để dịch bệnh lây lan.

Mưa gió khiến việc làm nhiệm vụ trở nên vất vả hơn nhưng tất cả các cán bộ, chiến sĩ đều kiên trì bám chốt. Ảnh: PV

* Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kiểm tra công tác bảo quản, vận chuyển vắc xin ngừa Covid-19 tại Kho vắc xin thuộc Kho K55, Cục Hậu cần.

Nhân viên kho và nhân viên kiểm soát chất lượng thực hiện theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin 2 lần/ngày. Ảnh: Lê Thắng

* Đến thời điểm này, tại Nghệ An có 11 trên tổng số 12 nhóm chính sách theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 được phê duyệt kinh phí hỗ trợ trong thời điểm dịch Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần khẩn trương đốc thúc, rà soát để kịp thời phê duyệt, hỗ trợ kinh phí cho nhóm đối tượng lao động tự do.

Trong thời điểm giãn cách xã hội nhiều lao động tự do không có việc làm, việc tiếp cận với gói hỗ trợ là rất cần thiết đối với họ. Ảnh tư liệu của Mai Hoa

* Trong diễn biến khác, lực lượng chức năng đã triệu tập trường hợp đăng tin gây hiểu lầm về công tác phòng, chống dịch Covid-19.