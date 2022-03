Nghệ An thu giữ hàng chục nghìn bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc

Phòng cảnh sát kinh tế, Công an Nghệ An phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nghệ An phát hiện nhiều lô hàng y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn TP Vinh. (Ảnh CTV).

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra một số cửa hàng vật tư y tế, kinh doanh thuốc trên địa bàn TP Vinh.

Theo đó, vào ngày 3/3 cơ quan chức năng sau khi kiểm tra cửa hàng thuốc N.K (đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng) phát hiện có 1.880 bộ kit test xét nghiệm nhanh và 351 chai nước rửa tay các loại. Lô hàng này không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 200 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục nghìn bộ kit test xét nghiệm nhanh và que lấy mẫu, 650 chai nước rửa tay không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiểm tra cửa hàng thuốc H.Đ. (địa chỉ tại số 34, đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú, TP Vinh) do N.T.T. (SN 1993) làm quản lý, phát hiện 2.500 bộ kit xét nghiệm nhanh, 20.000 que lấy mẫu bệnh phẩm COVID-19 các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Một đối tượng buôn bán bộ kit test xét nghiệm nhanh và que lấy mẫu, không rõ nguồn gốc bị bắt giữ tại TP Vinh. Ảnh: CTV

Cửa hàng thuốc T.N. (địa chỉ tại số 10, đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú) do N.T.T.T., (SN 1992) làm quản lý cũng phát hiện 215 chai nước rửa tay các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành kiểm tra xe ô tô chuyển phát nhanh mang BKS 37H-023.97 thuộc Công ty chuyển phát nhanh Anh Hồng do N.M.C. (SN 1970, trú phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 20 thùng cát tông bên trong chứa 30 nghìn que test nhanh kháng nguyên COVID-19 do nước ngoài sản xuất (trên bao bì có ghi chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam). Tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng trên. Trị giá lô hàng vi phạm hơn 1,5 tỷ đồng.