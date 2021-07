Nghệ An: Thu hồi phù hiệu 4 xe khách cố tình đưa người từ vùng dịch về

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GTVT Nghệ An đã liên tục có nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách để phòng, chống dịch. Trong đó, quy định tạm dừng các phương tiện vận tải hành khách đi và đến các địa phương có dịch. Thế nhưng liên tục trong những ngày qua, một số địa phương trên địa bàn Nghệ An đã phát hiện nhiều xe khách chở người từ vùng dịch về trốn khai báo.

Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng 2h sáng ngày 14/7, lực lượng chức năng ở trạm chốt cầu Bến Thủy tiếp tục phát hiện xe khách San Hiền biển số 29B - 616.80 chở 20 khách từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh về địa bàn Nghệ An.

Sau khi bị phát hiện vận chuyển người từ vùng dịch trở về, nhiều phương tiện đã bị tước phù hiệu. Ảnh tư liệu BNA Trước đó, vào ngày 5/7/2021 Sở GTVT Nghệ An cũng đã nhận được công văn từ phía Sở GTVT Hà Tĩnh về việc đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải hành khách vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó có 2 xe khách mang BKS 38B-014.45 và 38B-012.73 thuộc HTX vận tải Huy Hải (thuộc quản lý của Sở GTVT Nghệ An - PV), hoạt động vận chuyển khách từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về.



Ngày 10/7/2021, Sở GTVT Nghệ An tiếp tục nhận được phản ánh xe 37B-011.41 thuộc HTX DVVT&TM Miền Tây vận chuyển 29 khách từ Bình Dương về.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng Vận tải, Sở GTVT Nghệ An cho biết: Trước sự việc vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng, chống dịch của các phương tiện vận tải, Sở đã giao cho Thanh tra GTVT tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời đã tiến hành thu hồi phù hiệu, chấp thuận tuyến, ngừng bổ sung phương tiện đối với 4 phương tiện do Sở GTVT Nghệ An quản lý. Riêng các phương tiện của nhà xe San Hiền do Sở GTVT Hà Nội quản lý thì Sở cũng đã có văn bản đề nghị thu hồi phù hiệu.