Thời sự Nghệ An thu hút gần 1 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng năm 2025 Sáng 4/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2025 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 10/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chủ trì có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo tại phiên họp, công tác thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An. Chỉ tính riêng tháng 10 (đến ngày 30/10/2025), toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn hơn 2.427 tỷ đồng; điều chỉnh 21 lượt dự án, trong đó, có 5 lượt điều chỉnh tăng vốn, với tổng mức tăng thêm hơn 718 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong tháng đạt hơn 3.145 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 63 dự án, tổng vốn đăng ký gần 13.760 tỷ đồng; đồng thời, điều chỉnh 168 lượt dự án, trong đó, 47 dự án tăng vốn với tổng mức tăng hơn 23.279 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 37.039 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục ghi nhận kết quả nổi bật. Trong 10 tháng, Nghệ An cấp mới cho 19 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 301,9 triệu USD, chiếm 30,2% số lượng dự án và 55,7% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh. Ngoài ra, 15 dự án FDI được điều chỉnh tăng vốn, với tổng mức tăng 675,3 triệu USD. Tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt 977,2 triệu USD.

Sản xuất linh kiện điện tử quang học tại Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An ở Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Thành Duy

Một số dự án lớn đã thu hút đầu như: Khu công nghiệp VSIP Nghệ An III 52,5 triệu USD; Dự án Khu dân cư VSIP Nghệ An - Casa Bonita 88,84 triệu USD; Dự án sản xuất công nghệ quang học thông minh Sunny (Việt Nam) tại Khu công nghiệp WHA 11 triệu USD; Dự án Khu dân cư số 3 VSIP Nghệ An 66,53 triệu USD…

Một số dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lớn như: Dự án Mega Textile - Vietnam tăng 350 triệu USD, Dự án Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology tại Khu công nghiệp WHA tăng 150 triệu USD, Nhà máy Sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Andromeda tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I tăng 32 triệu USD; Nhà máy công nghệ Luxshare (Việt Nam) tăng 50 triệu USD...

Việc nhiều dự án hiện hữu mạnh tay tăng vốn cho thấy niềm tin ngày càng vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư vào môi trường đầu tư, kinh doanh của Nghệ An. Đây cũng là tín hiệu tích cực, phản ánh sự hài lòng với cơ sở hạ tầng, chất lượng phục vụ hành chính và tính ổn định trong chính sách của tỉnh.